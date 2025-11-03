Las claves de la comida en 'El Ventorro', según Vilaplana: borró los mensajes, bebieron una botella de vino y Mazón se cambió allí de ropa

La periodista, que ha comparecido en calidad de testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, ha asegurado que Mazón nunca estuvo alterado por las informaciones que le llegaban del temporal pese a que estaba "constantemente" pendiente de su teléfono móvil.

Unos minutos después de que Carlos Mazón anunciase su dimisión, Maribel Vilaplana ha declarado en Catarroja en calidad de testigo para esclarecer todos los detalles de la famosa comida con el ya expresident de la Generalitat Valenciana en el restaurante 'El Ventorro'.

Según detallan fuentes presentes en la sala a laSexta, Vilaplana ha relatado ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra que no fue consciente de lo que estaba sucediendo en Valencia hasta después de las 18:45, hora a la que se separaron al salir del restaurante. Al llegar a su casa, Vilaplana le mandó un WhatsApp a Mazón pidiéndole que le llamase lo antes posible.

Mazón le devolvió la llamada entre la una y las dos de la madrugada y le dijo que no sabía lo que estaba pasando mientras comía con ella. Al respecto, la responsable de comunicación del Levante UD ha aseverado que, durante la comida, Mazón estaba "constantemente" pendiente del teléfono y se apartaba para hablar, aunque sostiene que desconoce el contenido de esas conversaciones. "No oigo palabras como DANA, CECOPI o lluvias", ha asegurado ante la jueza. Además, ha explicado que Mazón no estaba alterado y no tenía ninguna prisa. Buena prueba de ello es que acompañó a Vilaplana hasta el parking en el que tenía su vehículo y fueron hablando de fútbol.

En esa comida, según ha relatado Vilaplana, bebieron una botella de vino, aunque aclara que no hubo "ni chupitos, ni copas". Además, fue Carlos Mazón quien pagó la cuenta.

Durante el encuentro, le llevaron al president una serie de papeles para que los firmase y tan solo una persona entraba en el reservado en el que comían Mazón y Vilaplana: el dueño de 'El Ventorro'. Además, según ha relatado la propia periodista ante la jueza, el ya expresident sacó de su mochila un jersey y se lo cambió por la americana que llevaba puesta.

Además, según ha detallado Maribel Vilaplana ante la jueza, al conocer que su nombre se haría público tras la comida decidió borrar todos los mensajes que había intercambiado con Carlos Mazón, así como su número de teléfono.

