Temporal de lluvias, en directo | Trenes afectados en Cataluña, donde varios vuelos han sido cancelados

Cataluña | Clases suspendidas en algunas universidades Algunas universidades, como la UAB, han suspendido la actividad académica durante toda la jornada en todos sus centros. En cuanto al personal de la universidad, han recomendado hacer teletrabajo a todos aquellos que trabajen en unidades en las que esté permitido hacerlo. Por su parte, la Universitat Pompeu Fabra ha suspendido la actividad académica hasta las 13 horas por la alerta de fuertes lluvias, y a lo largo de la mañana actualizará la situación.

Afectada la circulación de trenes y varios vuelos El temporal ha interrumpido la circulación ferroviaria en la línea R15, entre Móra d'Ebre y Ascó (Tarragona), y en la R14, a la altura del apeadero Riu Milans, del tramo Lleida-La Plana de Picamoixons, por lo que Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat. A consecuencia del temporal, ha caído un muro en la zona de vías entre Móra y Ascó que afecta a la línea R15, mientras una avería en la catenaria ha interrumpido la circulación en la R14, a la altura de Riu Milans. También el tráfico aéreo está sufriendo retrasos y hasta una veintena de cancelaciones por las fuertes lluvias sobre Barcelona.

