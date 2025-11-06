Última hora
Temporal de lluvias, en directo | Trenes afectados en Cataluña, donde varios vuelos han sido cancelados
Cataluña está en alerta naranja por lluvias de más de 40 litros por metro cuadrado en una hora, mientras que Galicia lo está por temporal marítimo y olas de hasta siete metros. Otras seis comunidades se encuentran en nivel amarillo.
Cataluña | Clases suspendidas en algunas universidades
Algunas universidades, como la UAB, han suspendido la actividad académica durante toda la jornada en todos sus centros. En cuanto al personal de la universidad, han recomendado hacer teletrabajo a todos aquellos que trabajen en unidades en las que esté permitido hacerlo.
Por su parte, la Universitat Pompeu Fabra ha suspendido la actividad académica hasta las 13 horas por la alerta de fuertes lluvias, y a lo largo de la mañana actualizará la situación.
Afectada la circulación de trenes y varios vuelos
El temporal ha interrumpido la circulación ferroviaria en la línea R15, entre Móra d'Ebre y Ascó (Tarragona), y en la R14, a la altura del apeadero Riu Milans, del tramo Lleida-La Plana de Picamoixons, por lo que Protección Civil ha activado la prealerta del plan Ferrocat. A consecuencia del temporal, ha caído un muro en la zona de vías entre Móra y Ascó que afecta a la línea R15, mientras una avería en la catenaria ha interrumpido la circulación en la R14, a la altura de Riu Milans. También el tráfico aéreo está sufriendo retrasos y hasta una veintena de cancelaciones por las fuertes lluvias sobre Barcelona.
Vuelos cancelados, vías anegadas y un ES-Alert enviado a las zonas en aviso naranja
El temporal que afecta a Cataluña, Aragón y Galicia está dejando fuertes precipitaciones que se espera que se mantengan durante toda la mañana. Una de las comunidades que más preocupan es Cataluña, donde Protección Civil decidió mandar en la noche de este miércoles un mensaje ES-Alert a las regiones en alerta naranja según la AEMET para avisarlas de este riesgo de "lluvias torrenciales".
Estas precipitaciones irán acompañadas de tormenta y granizo, con el riesgo de "producirse algunas inundaciones y crecidas de cauces". Las zonas en alerta naranja son el litoral de Barcelona, su depresión central, los prelitorales sur y norte de Tarragona, sus litorales norte y sur, la depresión central de Lleida y el sur, centro y pirineo de Huesca. Protección Civil pide "extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios".