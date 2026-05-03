Francia halla un segundo obús de la II Guerra Mundial cerca de la 'rave' ilegal que se está celebrando en el centro del país

¿Qué está pasando? El ministro del Interior galo ha afirmado que "puede haber proyectiles ya con algún tiempo" y que también puede haber "metralla". Hay hasta 600 gendarmes en los alrededores.

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ha confirmado la detección de un segundo obús, probablemente de la II Guerra Mundial, cerca de 'Le teknival', una 'rave' que se celebra en un espacio militar en Bourges. Un equipo de desminado intervino tras hallar un obús sin explotar, evitando daños personales. La fiesta, con al menos 17.000 asistentes, ha dejado cinco personas en estado grave y 28 con urgencias relativas, principalmente por consumo de drogas. Siete personas han sido arrestadas, y se planean sanciones por ingresar en terreno militar. La 'rave' protesta contra un proyecto de ley que endurece las penas por organizar eventos clandestinos.

Laurent Nuñez, ministro del Interior de Francia, ha confirmado el hallazgo de un segundo obús enterrado, probablemente de la II Guerra Mundial, en las inmediaciones de 'Le teknival', la 'rave' que se está celebrando desde el jueves cerca de Bourges, en el centro del país, en un espacio militar.

"Se ha encontrado uno y les informo de que hay un segundo en proceso de gestión. Puede haber proyectiles ya con algún tiempo y puede haber metralla", ha precisado Nuñez en palabras a la prensa sobre el festival clandestino, en el que se han congregado al menos 17.000 personas.

Fue el sábado por la tarde cuando un equipo especializado en desminado tuvo que intervenir tras el hallazgo de un obús que no llegó a explotar, evitando así daños personales en una fiesta en la que hay cinco personas muy graves y 28 en urgencia relativa, en gran parte por el consumo de drogas. De las mismas, 12 han tenido que ser trasladadas a un hospital. Además, se ha arrestado a siete personas, estando cinco bajo custodia policial, acusadas de saltarse controles y de agresiones a la autoridad.

El ministro, además, ha avisado de que se va a sancionar a los que abandonen la fiesta por "ingresar en un terreno militar estando prohibido y por desafiar un decreto de prohibición de una concentración musical".

Las autoridades, por su parte, llevan días en alerta por la 'rave' y han desplazado ya hasta 600 gendarmes.

La celebración de 'Le teknival' se produce en pleno proceso legislativo en Francia para aprobar un endurecimiento de la ley y evitar así este tipo de reuniones clandestinas. La norma, que ya salió adelante en abril en la Asamblea Nacional, debe pasar por el Senado y contempla penas de hasta seis meses de cárcel y 30.000 euros de multa para los que estén implicados, directa o indirectamente, en la organización.

Precisamente los organizadores de esta 'rave' han asumido haber celebrado la fiesta clandestina en un terreno militar para protestar contra ese proyecto de ley que dicen es represivo.

Los participantes a este tipo de fiestas 'rave', que se realizan normalmente en zonas naturales abandonadas o áreas urbanas remotas, vienen de numerosos países de Europa con la idea de pasar varios días bailando al ritmo de la música electrónica en medio del alcohol y la droga.

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