Un "estoy pasado de vueltas", un "te estás jugando años de prisión" y un Ábalos con sueño: el segundo plano de Koldo en el Supremo

Los detalles Cargado con una carpeta llena de papeles y buenas intenciones, el que fuera asesor del exministro de Transportes se ha declarado durante unas siete horas.

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha comparecido ante el Tribunal Supremo con una carpeta llena de documentos y la intención de "hacer lo correcto". Sin embargo, su declaración de siete horas se complicó cuando el fiscal jefe, Alejandro Luzón, intensificó sus preguntas, provocando nerviosismo en García. La tensión aumentó cuando García criticó al fiscal por no buscar su inocencia. La situación mejoró con la intervención de su abogada, Leticia de la Hoz, aunque García admitió estar "pasado de vueltas" y que se jugaba años de prisión. La extensa declaración también afectó visiblemente a Ábalos, quien parecía agotado. El juicio continuará el próximo lunes.

El que fuera asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha sentado frente al Tribunal Supremo cargado con una carpeta llena de papeles y buenas intenciones: "Voy a intentar con mi forma de ser, que tiene algunas peculiaridades buenas y malas, hacer lo correcto", ha asegurado Koldo García al arrancar su declaración que se ha alargado siete horas.

Ahí parecía estar algo más cómodo, pero no ha durado demasiado, porque en cuanto el fiscal jefe Alejandro Luzón ha apretado con sus preguntas, Koldo ha ido perdiendo esa calma. Por ejemplo, cuando le ha dicho: "Déjeme terminar, por favor. Se lo pido por favor porque me cuesta".

De hecho, su lenguaje corporal delataba su nerviosismo y el buen rollo con el fiscal se ha evaporado. Si a las 10:44 horas Koldo se alegraba de que Luzón sonriera, a las 11:53 horas lamentaba que le mirara con "esa sonrisa". Ante la respuesta del fiscal -"No hace falta que me mire si no quiere"-, el exasesor esgrimía una crítica: "Usted no está buscando mi inocencia"

Koldo García, ante el fiscal jefe Alejandro Luzón.

Entonces la tensión culminaba alcanzando una salida de tono de Koldo: "Qué mal gusto tiene usted", ha asegurado, después de Luzón repreguntara sobre si "con los problemas de las mujeres" también era tan comprometido con su exjefe, tal y como había asegurado Koldo segundos antes.

Importante recordatorio

Todo ha cambiado cuando le ha tocado preguntar a su abogada, Leticia de la Hoz, pues Koldo ya se mostraba más liberado. Tanto que ha ido relajando su postura e incluso poniéndose cómodo en la silla. Tal vez demasiado, porque parecía haber olvidado el guion: "Que estoy ya un poco pasado de vueltas", ha confesado ante el Tribunal Supremo, donde también ha admitido ser "malísimo" para acertar con las fechas. De hecho, su abogada le ha tenido que poner fime, recordándole que se estaba "jugando años de prisión".

Un cansado Ábalos

Una declaración de más de siete horas que no solo le ha pasado factura a él, sino que también a Ábalos, al que hemos visto quedarse trapuesto, incluso sobre su propia mano. Tanto que su rostro cuando han preguntado si podría declarar este jueves lo decía todo. Ahora, el juicio se retomará el próximo lunes a las 10:00 horas con la declaración del exministro.

Un cansado José Luis Ábalos.

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