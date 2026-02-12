Rufián asegura que no romperá con ERC: "Estaré aquí hasta que el partido quiera"

¿Qué ha dicho? Rufián confiesa que está "muy agradecido" y "muy orgulloso" de representar a ERC y que tiene voluntad de seguir liderando a los republicanos en el Congreso, un cargo que la dirección del partido también le ha ratificado.

El líder de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que no romperá con su formación por las discrepancias por su propuesta de un frente de las izquierdas soberanistas para las próximas elecciones generales.

"Es un honor hacer lo que hago desde hace 10 años, estaré aquí hasta que el partido quiera", ha asegurado en declaraciones a TV3.

Rufián ha remarcado que está "muy agradecido" y "muy orgulloso" de representar a ERC y que tiene voluntad de seguir liderando a los republicanos en el Congreso, un cargo que la dirección del partido también le ha ratificado.

Pese a ello, ha insistido en su propuesta de un frente de las izquierdas soberanistas del Estado para intentar evitar una mayoría del PP y Vox. "Soy un demócrata que tiene miedo. Me parece negligente no tener miedo ante esto o pensar que el fascismo se detendrá en la puerta de tu sede o de tu país porque vota diferente", ha explicado.

De esta forma, ha asegurado que si se "quema" con esto, le da "absolutamente igual". Un momento que ha aprovechado para negar que quiera liderar una coalición de las izquierdas a nivel estatal.

El líder de ERC en el Congreso ha reconocido que "por ahora" este frente no tiene "apoyo político" entre los partidos, pero ha asegurado que "en la calle se entiende" su propuesta.

"Cuando me marche de la política lo que quiero es pensar que hice todo lo posible para intentar frenar el fascismo", ha enfatizado para justificar que lanzará esta idea a pesar de no contar con el apoyo de los partidos.

Rufián ha defendido que este frente sea "un espacio de encuentro de las fuerzas soberanistas y nacionalistas". "Nunca he dicho que tengamos que renunciar a nuestras siglas o a lo que somos. Soy catalán e independentista. Nunca he dicho que este sea un proyecto español, es mentira. El derecho a la autodeterminación tiene que ser central en este espacio", ha remarcado.

Sin embargo, ha considerado que las izquierdas independentistas de distintos territorios del Estado "se han ganado el derecho a representar a gente de fuera de sus naciones".

