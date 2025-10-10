Ahora

Una veintena de desaparecidos tras una explosión en una planta militar de armamento en Tennessee

Los detalles Las autoridades locales confirman que hay víctimas mortales, aunque no pueden concretar el número. La fábrica, de carácter militar, se encarga de la construcción de bombas, por lo que el suceso ha sido de gran magnitud. "Intentamos informar a los familiares".

En la tarde de este viernes, se ha producido una detonación de gran magnitud en una planta militar de fabricación de bombas en Tennessee, en Estados Unidos. Por el momento, las autoridades locales ya han anunciado que buscan al menos a 19 personas desaparecidas, sin poder especificar cuál es el número de muertos y heridos. "Tenemos varias personas que están desaparecidas. Estamos intentando informar a las familias de la situación", han confirmado.

Según ha explicado la Oficina del Alguacil del Condado de Hickmanla, se ha producido una grandísima explosión que ha sacudido la planta de explosivos de la compañía Accurate Energetic Systems, en el área de la ciudad de Bucksnort, localizada a unos 100 kilómetros del suroeste de Nashville. Tennessee. En su interior, hasta 19 los trabajadores se encontraban en plena fabricación de armamento explosivo y bombas. "Tenemos algunas personas que, podemos confirmar, están muertas", ha lamentado el alguacil Chris Davis.

La Oficina del Sheriff del condado de Hickman ha comunicado que los servicios de emergencia siguen trabajando en el lugar de los hechos. Ahora, la prioridad es controlar la situación y, una vez sea seguro, acceder a la plata para poder asistir a los posibles heridos. Sin olvidar, en ningún momento, las labores de búsqueda de los individuos desaparecidos o de los que se desconoce su localización exacta en el momento de la tragedia.

El siguiente paso queda en manos de las autoridades policiales. Se abrirá una investigación para esclarecer las causas de la detonación, que también se desconocen. Eso sí, las autoridades hablan de un "estallido devastador" que afectó a un "edificio entero".

La Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, en inglés) se ha desplazado al lugar para ayudar con sus servicios de emergencia. Accurate Energeti Systems fabrica explosivos militares, según explicaron las autoridades, mientras que su página web oficial aseguran que "fabrica y provee soluciones para productos energéticos que sirven a las industrias de defensa, la aeroespacial, de demolición, y petróleo y gas".

