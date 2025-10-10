Tensión en el Gobierno por el anuncio de Díaz de la ampliación del permiso por fallecimiento: Bolaños apela al diálogo social

Las causas Bolaños es el segundo ministro socialista que pide a Yolanda Díaz que negocie con los agentes sociales tras las críticas del presidente de la CEOE.

La ampliación de los permisos por fallecimiento anunciada por Yolanda Díaz está siendo un nuevo punto de fricción dentro del Gobierno. Este viernes, el ministro Félix Bolaños ha apelado al diálogo social antes de tomar decisiones.

"Es seña de identidad de este Gobierno actuar a través del diálogo social y del acuerdo entre los distintos agentes sociales", ha afirmado el ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes.

La ministra de Trabajo adelantó la medida el jueves, que supondría elevar el número de días de permiso por el fallecimiento de un familiar de cuatro a diez. Lo hizo sin previo aviso y no sentó muy bien a la patronal.

"Lo que he dicho es que no se puede saltar el diálogo social y la ministra lo hace. Estamos cansados de que lance mensajitos en desayunos para hacer su campaña política", ha espetado Antonio Garamendi, presidente de la CEOE.

Yolanda Díaz, también ha respondido y ha pedido a Garamendi "seriedad" y "que deje de frivolizar con la vida y con el sufrimiento de los españoles y las españolas".

"Estoy segura de que muchísimas personas en sus puestos de trabajo tienen a familiares, por desgracia, que están en paliativos. Saben lo que es tener que ir a trabajar tras el fallecimiento de un hijo, de una madre o de un marido o de una esposa. Estos chascarrillos burlándose de la gente que tiene familiares enfermos son impropios de alguien como lo que usted representa", ha dicho.

El jueves también habló Carlos Cuerpo, que apuntó que "tenemos que encontrar una forma equilibrada de seguir hacia delante, que tenga en cuenta a las empresas y a la capacidad que tienen de seguir avanzando".

Garamendi le ha agradecido sus palabras y ha ironizado sobre las palabras de Díaz. "Él también es una mala persona como yo, porque aquí en cuanto alguien no te da la razón, te descalifica", ha criticado.

Este nuevo choque eleva la tensión sobre la ampliación de un permiso muy necesario.

