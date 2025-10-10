El novio de Ayuso pidió a su abogado llevar "buscar la solución sin ruido" a su presunto fraude fiscal y que no salpicara a su pareja

El contexto laSexta ha accedido a las imágenes de las declaraciones en el Supremo de Miguel Ángel Rodríguez; el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el marco de la causa que le investiga por revelación de secretos.

El novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, aseguró ante el Tribunal Supremo que se le ha usado como "ariete" contra Isabel Díaz Ayuso. Por eso afirmó que le pidió a su abogado, Carlos Neira, que resolviese el tema "rápido y sin ruido", el cual le explicó que eso suponía pactar con la Fiscalía.

"El cabreo que me cogí fue monumental porque no entendía nada", sostuvo el empresaria ante el magistrado Ángel Hurtado el pasado mes de enero cuando se le citó a declarar como testigo en la causa por una presunta revelación de secretos contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Un enfadó que, según cuenta tal y como se puede observar en las imágenes sobre estas líneas a las que ha accedido laSexta, provocado al ver la frase que su defensa intercambió con la Fiscalía en la que se admitía la comisión de un fraude fiscal.

Precisamente, al leer "ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública" fue cuando González Amador no daba crédito, por lo que llamó a Neira: "Oye, ¿cómo es posible este correo (...) cuando hasta en dos ocasiones sostuve a la Agencia Tributaria que no estaba de acuerdo, que no había cometido fraude", le espetó al abogado, según testificó.

Fue entonces cuando el letrado le recordó que cuando dejó "el caso en sus manos" les aseguró que quería "buscar la solución sin ruido, que no fuera mediática", así como tampoco le perjudicara a él y "que esto no lo utilizarán para salpicar" a su pareja, Isabel Díaz Ayuso. De esta manera, Neira le explica que "el caso más rápido era la conformidad".

De hecho, a renglón seguido González Amador explicó ante el magistrado que era una posibilidad que estaban "madurando y planteando". Por eso, insiste en que no fue "una confesión al uso". Además, llegó a lamentar en el Alto Tribunal que había "más noticias" suyas "que de la guerra en Ucrania".

