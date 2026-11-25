El exministro socialista aclara el tono con el que se refirió a Felipe González con su "no seas tonto". "Es como se lo diría a un amigo, a mis hijos o a una persona a la que quiero".

El exministro socialista José Bono ha decidido poner fin a la polémica con Felipe González tras sus recientes críticas públicas. En una entrevista en Más Vale Tarde, Bono afirmó que no desea prolongar el conflicto y prefiere concentrarse en la campaña electoral y en defender al Gobierno de Pedro Sánchez. Subrayó que su atención está en los ciudadanos, quienes realmente necesitan un gobierno solidario. Bono reconoció el legado histórico de González y aclaró que sus comentarios, como el de "no seas tonto, Felipe", se hicieron en un tono amistoso, sin intención de menospreciar. Explicó que sus palabras surgieron de la preocupación por el impacto político de las declaraciones de González.

El exministro socialista José Bono da por terminada la polémica con Felipe González después de sus últimos reproches públicos. En declaraciones a Más Vale Tarde, asegura que no tiene intención de prolongar el enfrentamiento y que prefiere centrar sus esfuerzos en la campaña electoral y en defender al Gobierno de Pedro Sánchez.

"No tengo ganas de marcha ni de gastar mi tiempo en pelear con Felipe González", afirma. En este sentido, dice estar dedicando sus esfuerzos a la campaña electoral y los ciudadanos, "que son millones y que son los que verdaderamente necesitan, requieren y les conviene el Gobierno solidario por el que estamos trabajando". "Me estoy dedicando más los Felipe López, los Felipe Martínez, los Felipe Sánchez..."

Bono insiste así en que, para él, el asunto está cerrado: "Para mí el asunto se ha terminado, porque un voto es un voto". Aunque lo hacer reconociendo el peso histórico del expresidente socialista y recordando que en 1982 recibió el apoyo de diez millones de votantes y negándose a cuestionar su figura. "No me alegro de tener que hacer ningún reproche, porque tampoco lo quiero hacer"

Sobre sus palabras dirigidas a González, cuando le pidió que no fuera "tonto", Bono ha querido aclarar el tono con el que las pronunció. "El modo en el que dije 'no seas tonto, Felipe' es como se lo diría a un amigo, a mis hijos o a una persona a la que quiero. Por supuesto, no hay ningún tono de menosprecio", ha explicado.

El exministro ha asegurado que sus palabras nacían de la preocupación por el impacto político de las declaraciones de González y no de un enfrentamiento personal. "Que te necesitamos, te queremos y lo que estás diciendo puede beneficiar a los opositores", dice, acerca del mensaje que quería trasladarle.

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