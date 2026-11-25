Los detalles Llevaba 37 años alejado de la vida política y ahora ha vuelto para advertir: "Si triunfa la derecha, será una derecha ultraderechista, reaccionaria".

Gerardo Iglesias, histórico líder obrero y figura antifranquista, ha regresado a la política tras 37 años de ausencia debido a su preocupación por las elecciones del 29. En un acto en Oviedo, pidió el voto para Frente Amplio, advirtiendo sobre el riesgo de una "derecha ultraderechista reaccionaria". Iglesias, quien fue fundador y coordinador de Izquierda Unida, dejó la política para volver a trabajar en la mina, renunciando a su pensión de exparlamentario. Conocido por su coherencia y compromiso, teme el ascenso de Vox y apoya a Frente Amplio para evitar un gobierno del PP con la ultraderecha.

A pocos días de las elecciones, una figura histórica de la lucha obrera ha decidido volver a la política a pesar de sus problemas de salud. Gerardo Iglesias, minero y antifranquista, ha reaparecido en un acto en Oviedo para pedir el voto para Frente Amplio. Allí, ha afirmado: "La preocupación por lo que pueda pasar el día 29 me sacó de la cama y me trajo hasta aquí".

Gerardo Iglesias es memoria viva de la lucha obrera en España. Militante comunista, luchador antifranquista, fundador y coordinador general de Izquierda Unida y, por encima de todo, minero. De hecho, volvió a picar a la mina cuando dejó la primera línea política y renunció a la pensión de exparlamentario.

Llevaba 37 años alejado de la vida política y ahora ha decidido reaparecer porque, ha dicho, en estas elecciones nos jugamos mucho. "Desde que convocaron estas elecciones me asaltaba la necesidad de hacer algo por la preocupación de lo que pueda ocurrir el día 29", ha expresado.

Con un eufórico aplauso han recibido en un acto de Frente Amplio a Gerardo Iglesias, quien ha asegurado que "si triunfa la derecha, será una derecha ultraderechista, reaccionaria". Quien le conoce dice que hablar de él es hablar de política, pero también de coherencia, poder, identidad obrera y compromiso, porque pese a que fue diputado en el Congreso, cuando dejó la política volvió a sus raíces: a la mina.

"Era mi profesión. Tenía excedencia de Hunosa. Vine a Madrid con una mano delante y otra detrás y tenía que ganarme la vida", contó en 2014 a Jordi Évole en un programa de Salvados. Y cuando le preguntaron si alguna vez olvidó la conciencia de clase, contestó: "Yo seguí haciendo lo mismo de siempre. Yo seguí saliendo con mis amigos por ahí, seguí yendo al pueblo donde nací...".

Iglesias afirmó entonces que el poder nunca le llamó la atención. "¿Dejar la política? No, para mí no fue nada costoso, porque yo nunca tuve la mentalidad de hacer de la política una profesión para toda la vida", expresó.

Militante comunista y luchador antifranquista, pasó años en prisión por sus ideas. "A finales del año 1966 me detienen como miembro activo de CCOO", explicó en laSexta Columna en marzo de 2017.

Por eso, ahora teme que en estas elecciones España vuelva a tiempos oscuros. "Estas no son unas elecciones como otras [...] Aquí se ha introducido un elemento, un factor, muy preocupante, que es la presencia ascendente de Vox", ha afirmado este miércoles. Apoya la candidatura de Frente Amplio porque, ha asegurado, sin la ultraderecha no habría posibilidad de un gobierno del PP.

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