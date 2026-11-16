La Fiscalía de Madrid decidirá si investiga la denuncia del PSOE al PP y 'OkDiario' por el presunto intento de soborno a Koldo

Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, declara en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo

El contexto Koldo García aseguró en una entrevista que el abogado del PP le ofreció un millón de euros por información contra el Gobierno de Sánchez.

La Fiscalía General del Estado ha enviado a la Fiscalía Provincial de Madrid la denuncia del PSOE contra el Partido Popular, el abogado Alberto Durán, 'OkDiario' y su director, Eduardo Inda. La Fiscalía Provincial decidirá si abre diligencias. La denuncia, presentada el 13 de noviembre, se basa en las declaraciones de Koldo García Izaguirre, condenado por el 'caso mascarillas', quien afirmó que Durán le ofreció financiar su defensa y un millón de euros por información contra el presidente del Gobierno. Los hechos podrían constituir delitos como obstrucción a la justicia, tráfico de influencias y cohecho. Koldo también afirmó haber recibido pagos de 'OkDiario' para su defensa.

La Fiscalía General del Estado ha remitido este lunes a la Fiscalía Provincial de Madrid, dirigida por el fiscal jefe José Luis García-Juanes, la denuncia presentada por el PSOE contra el Partido Popular, el abogado Alberto Durán, la editora del medio 'OkDiario' y su director, Eduardo Inda, según han trasladado a laSexta fuentes fiscales. De esta manera, será la Fiscalía Provincial quien decida si abre diligencias sobre este asunto.

El PSOE presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado el pasado viernes 13 de noviembre y en ella hacía constar que había tenido conocimiento de que Koldo García Izaguirre, condenado por el Tribunal Supremo a 19 años de prisión en el conocido como 'caso mascarillas', había asegurado que dicho abogado le ofreció costear su defensa y un millón de euros si aportaba informaciones relevantes contra el presidente del Gobierno y su entorno.

El escrito presentado señala que los hechos podrían ser constitutivos de los delitos de obstrucción a la justicia, tráfico de influencias, falsedad en documento mercantil, cohecho, prevaricación y malversación.

Tras examinar los términos de la denuncia, se ha trasladado el escrito mediante oficio a la fiscalía territorialmente competente, la Fiscalía Provincial de Madrid.

Declaraciones de Koldo

En una entrevista en 'Cadena SER', el exasesor de José Luis Ábalos afirmó que mantuvo dos reuniones con Alberto Durán en mayo en la Calle Génova de Madrid, cerca de la sede del PP, para explorar la posibilidad de un acuerdo, que acabó cumpliéndose a medias

En este sentido, su abogada, Leticia de la Hoz, entregó facturas al juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional que recogían el pago de 242.000 euros de la editora de 'OkDiario' para sufragar la defensa de Koldo.

Koldo asegura que se estableció un primer pago de 300.000 euros por una entrevista en la que tenía que señalar a Pedro Sánchez, Begoña Gómez y Zapatero, "ain mintiendo". El segundo pago, de 700.000 euros, se justificaría con los derechos de un libro.

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