La izquierda, ante su segunda cita clave en una semana: Sumar se reúne para su refundación con la notada ausencia de Yolanda Díaz

¿Por qué es importante? La formación fundada por la ministra de Trabajo, IU, Comunes y Más Madrid convocan su encuentro unos días después del estreno de Gabriel Rufián y Emilio Delgado con intención de reformular la izquierda. En el acto se tratará de reeditar la coalición que ahora camina de la manos del Ejecutivo socialista, que además cambiará de nombre.

Las fuerzas políticas a la izquierda del PSOE intentan consolidarse como alternativa a la creciente ultraderecha, pero enfrentan dificultades para unirse. Recientemente, Gabriel Rufián y Emilio Delgado abogaron por una reformulación de la izquierda enfocada en vencer a Vox. En este contexto, Sumar organizó un encuentro en Madrid, sin la presencia de Yolanda Díaz, para tejer alianzas y reforzar la unión de partidos. Aunque Rufián no asistió, hubo representantes de ERC, EH Bildu y otras figuras destacadas. El evento busca ser un punto de partida para un nuevo proyecto político, con la intención de incluir más fuerzas, aunque Podemos ha rechazado la coalición. Se discute un cambio de nombre y un liderazgo más coral, adaptado a cada territorio.

Las izquierdas se revuelven. Los partidos más allá del PSOE están intentando conformarse como la alternativa a una ultraderecha que cada vez ganas más posiciones en los comunidades autónomas. El problema: no se ponen de acuerdo. Si el pasado miércoles el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Emilio Delgado, protagonizaban su más que sonado acto por una reformulación de la izquierda en el que ponían como foco ganar a Vox, ahora Sumar se reúne en Madrid para volver a forjar unas alianzas cada vez más flojas.

Así, los miembros de la formación fundada por Yolanda Díaz con IU, Comunes y Más Madrid, bajo el titulo de 'Un paso al frente', tratarán de tejer alianzas y refundar la unión de partidos, eso sí, sin la propia Díaz. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo aseguraba este miércoles en una entrevista en ARV que no acudirá al encuentro, que da comienzo a las 11.30 horas en el Círculo de Bellas Artes madrileño, porque "es el momento de las formaciones" y no de las personas concretas. La ministra tampoco aclara si estaría dispuesto a liderar la formación de nuevo. Eso sí, tanto ella como Rufián tienen una cosa clara: hace falta orden en la izquierda.

Pero ni uno ni otra han querido apoyarse en sus actos. El catalán tampoco estará en el encuentro de Sumar de este sábado con el que tratan de reeditar la coalición que ahora camina de la mano del Ejecutivo socialista. No será lo mismo para los cuatro ministros que representan a la formación de Díaz, que sí harán acto de presencia en una cita donde se prevé que se hable más del qué, el cómo y el proyecto que de los propios liderazgos.

Y pese a que Rufián no estará por cuestiones de agenda, habrá representantes de ERC y de EH Bildu, además de la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Un acto de refundación en el que los cuatro partidos que caminan en el Gobierno junto al PSOE tienen la pretensión de seguir caminando juntos.

Solo un punto de partida

Aún así, la semana ha sido movida a la izquierda de la izquierda. Los partidos de Sumar celebran el debate abierto por Rufián y reconocen coincidencias en sus objetivos, pero subrayan que en su caso presentan un nuevo proyecto político que está siendo "cocinado a fuego lento" desde el pasado verano y que tiene voluntad de permanencia. Además, remarcan que el acto de este sábado es solo un punto de partida, ya que la intención es unir a más fuerzas a este proyecto, entre ellas Podemos, aunque los morados ya han cerrado la puerta a volver a ir en coalición con Sumar.

En la puesta de largo de la refundación de Sumar intervendrán la líder de Movimiento Sumar, Lara Hernández; el de IU, Antonio Maíllo; la ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, Mónica García, y el ministro de Cultura y portavoz de Movimiento Sumar, Ernest Urtasun, que también pertenece a la dirección de los comunes. Además, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, dará la bienvenida a los asistentes al acto en el Círculo de Bellas Artes, donde estarán presentes cuatro de los cinco ministros de Sumar: Pablo Bustinduy (Movimiento Sumar), Sira Rego (IU) y los ya mencionados Urtasun y García.

Entre los invitados que acudirán como público figuran el exministro y exlíder de IU Alberto Garzón, el exsecretario de Estado Nacho Álvarez, el diputado de Compromís en el Congreso Alberto Ibáñez y representantes de ERC y Bildu, han informado fuentes de la nueva alianza. También estarán los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente; y el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. No irá nadie de Podemos, pese a estar invitados, pero sí acudirá Delgado.

La incógnita sobre el nombre y el liderazgo

Por el momento, la principal novedad es que los partidos están trabajando de una forma más horizontal tras haber prescindido del paraguas de Movimiento Sumar, la formación de Yolanda Díaz, que fue quien aglutinó este espacio en las elecciones generales de 2023.

Estas nuevas dinámicas se plasmarán en un cambio de nombre de la coalición, aún por decidir, pero que ya no será Sumar. Otra de las principales incógnitas es quién será el candidato o candidata, pero los partidos insisten en que ahora no toca de hablar de nombres, sino de proyecto.

Eso sí, en esta nueva etapa apuestan por liderazgos más corales, con distintas caras en función de los territorios. Y aunque no se ha concretado nada sobre la manera de presentarse en las próximas elecciones generales, la idea es ir circunscripción por circunscripción y poner en valor a los partidos con más presencia en cada territorio.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.