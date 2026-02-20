Ángel Munárriz, sobre el plan de Rufián: "Tiene patas cortas; sin apoyo de los partidos y con su posición en ERC, su margen de maniobra es muy limitado"

El periodista critica la propuesta de Gabriel Rufián para reordenar la izquierda: "Nace coja". Frente a ello, señala que la plataforma que se presenta este sábado será el espacio de referencia a la izquierda del PSOE en las próximas elecciones.

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'El País', Ángel Munárriz, ha analizado el intento de agitar a la izquierda protagonizado por Emilio Delgado y Gabriel Rufián. Según Munárriz, existía una gran expectación por conocer el movimiento de Rufián, pero el foco terminó desplazándose hacia otro planteamiento más sustancial.

"Al final, lo más interesante ha sido lo que ha puesto sobre la mesa Emilio Delgado, al señalar un déficit claro de conexión de la izquierda con aquellos espacios a los que más le cuesta llegar: los jóvenes, los barrios y los productores", ha explicado el periodista, subrayando una autocrítica que considera clave para entender la situación actual del espacio progresista.

Munárriz ha sido especialmente crítico con la propuesta de Rufián para articular una reconfiguración de la izquierda. "Es una propuesta que nace coja, porque desde la posición que ocupa Rufián, como portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, resulta muy difícil ejercer de árbitro de una recomposición de la izquierda española cuando ni siquiera su propio partido está comprando esa idea".

Frente a ello, el periodista apunta a otro escenario más consolidado: "Cuando baje la marea, la plataforma que se presentará este sábado quedará claramente configurada como el espacio de referencia a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones". En ese proyecto, añade, "ya hay al menos cuatro grandes partidos con peso real en comunidades autónomas".

Munárriz concluye insistiendo en las limitaciones del planteamiento de Rufián: "Su propuesta tiene las patas muy cortas, tanto por la falta de apoyo de los partidos como por su propia posición dentro de ERC, que reduce enormemente su margen de maniobra y su credibilidad para liderar una reconfiguración de ese espacio político".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.