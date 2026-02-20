La Sagrada Familia hace historia tras colocar el brazo superior de la torre de Jesucristo: ya es la iglesia más alta del mundo

Los detalles La famosa e icónica basílica catalana se sitúa en los 172,5 metros de altura, convirtiéndose en el punto más alto de la ciudad tras 144 años de construcción.

La Sagrada Familia ha completado la estructura de su icónica torre de Jesús al colocar el brazo superior de la cruz, alcanzando los 172,5 metros de altura. Este hito coincide con el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí. El arquitecto jefe, Jordi Faulí, destacó la importancia de este logro tras 144 años de construcción y la instalación del brazo, hecho de cerámica blanca y vidrio. Aunque el exterior está terminado, aún quedan detalles interiores por completar, y se espera que la torre pueda visitarse en 2028. La bendición de la torre está programada para el 10 de junio, coincidiendo con una gran celebración. Faulí también mencionó que el próximo desafío será la construcción de la fachada de la Gloria y otras estructuras adicionales.

Parecía algo impensable, pero este viernes la famosa e icónica Sagrada Familia, uno de los templos más reconocidos a nivel nacional e internacional, ha finalizado las obras de su estructura. Lo hace al colocar el brazo superior de la cruz que corona la torre de Jesús, justo cuando se conmemoran los 100 años del fallecimiento de Antoni Gaudí.

Así, la basílica se sitúa en los 172,5 metros de altura, convirtiéndose en el punto más alto de la ciudad y la iglesia más alta del mundo. La maniobra se ha iniciado este viernes por la mañana tras permitirlo las condiciones meteorológicas y de seguridad, dado el episodio de viento que afecta a la capital catalana, entrando así el último tramo de la construcción de la torre de Jesucristo.

En declaraciones este viernes, el arquitecto jefe de la Sagrada Familia, Jordi Faulí, ha celebrado la "importante" jornada, al culminarse una de las partes más importantes del templo y llegar a su punto más alto tras 144 años de construcción.

De esta manera, ha explicado que el brazo de la torre se ha construido en cerámica blanca y vidrio para que sea "resplandeciente" y que la instalación ha ido muy bien, ya que estaba muy estudiada, y que en los próximos días o semanas se retirarán los andamios y se podrá ver en todo su esplendor.

Colocación del brazo superior de la cruz de la torre de Jesucristo, a 20 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).

Se bendecirá el 10 de junio

Asimismo, Faulí ha recordado que la torre se ha finalizado en su exterior pero que aún faltan completar "muchos detalles en su interior", y espera que se pueda empezar a visitar en 2028. También ha afirmado que la torre de Jesucristo se bendecirá el 10 de junio de este año en una "gran celebración", con motivo del centenario de la muerte del arquitecto Gaudí.

Preguntado por si se espera la visita del papa León XIV a la ceremonia, ha dicho: "La deseamos, sí, pero no está confirmada y por tanto depende de su decisión y de la decisión del Vaticano".

Faulí ha asegurado que este viernes ha sido "un día muy bonito" al poder ver la alegría y la expectación de los barceloneses por ver finalizadas las seis torres centrales de la Sagrada y ha recordado a todas las personas que han dedicado una parte de su vida al templo.

"Es un día para recordar a todos los que hoy y en el pasado han hecho posible que la Sagrada Familia haya llegado a su punto más alto", ha señalado el arquitecto, que ha afirmado que la construcción ha sido un verdadero reto.

Fachada de la Gloria

Una vez finalizadas las torres centrales, el arquitecto jefe ha dicho que el principal reto que tienen ahora por delante es, "sin ninguna duda", la fachada de la Gloria, y ha dicho que pronto se empezarán a construir sus cuatro torres.

También faltará por construir una segunda sacristía, justo detrás de las dos capillas que flanquean la fachada principal, así como la capilla de la Penitencia, del Santísimo y de la Asunción, que le gustaría ver acabadas en 10 años.

