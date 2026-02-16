Mónica García defiende haber acabado con las guardias de 24 horas y define como "curioso" que la señalen por "reivindicaciones que dependen de las CCAA"

La ministra de Sanidad asegura en Más Vale Tarde que "la gestión de las plantillas, los turnos y las distribuciones depende de las comunidades", por lo que considera inapropiado que los médicos pidan su dimisión por el estatuto marco.

Este lunes, los médicos han comenzado una nueva nueva huelga contra la reforma del estatuto marco que regula las condiciones laborales del Sistema Nacional de Salud. Vienen meses de presión con paros que se prolongarán durante una semana al mes hasta junio.

Además, el pasado sábado llevaron a cabo una manifestación en Madrid a la que acudieron más de 5.000 personas, marcando el inicio de a este nuevo calendario de protestas y advirtieron de que no van a parar hasta tener un estatuto propio; una movilización en la que reclamaron la dimisión de la ministra, Mónica García.

La titular de Sanidad ha hablado al respecto este lunes en Más Vale Tarde, donde ha asegurado que le parece "curioso que, por sacar este estatuto marco y poner fin a las guardias de 24 horas, se hayan soliviantado reivindicaciones que dependen de las CCAA". "La gestión de las plantillas, los turnos y las distribuciones depende de las comunidades", ha añadido.

"Hay reivindicaciones, como las remuneraciones, que no dependen del Ministerio, sino de las CCAA, que son las que nos han dicho que no podemos invadir competencias y hablar de cosas que no nos pertenecen", ha apuntado la ministra, dejando claro que son los propios gobiernos autonómicos los que piden al Ejecutivo central que no asuma estas competencias.

Además, ha defendido los cambios introducidos en el nuevo estatuto marco, en el que "se reducen el número de guardias que pueden hacer a la semana y al mes". "Todas las reivindicaciones materiales que dependen de un marco global están incluidas en el estatuto marco", ha concluido Mónica García.

