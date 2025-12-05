Urtasun acusa a Eurovisión de "blanquear un genocidio" y respalda la retirada de RTVE

El contexto Tras la decisión de RTVE de retirarse del certamen, el ministro de Cultura asegura que "permitir a Israel en Eurovisión es inaceptable" y respalda que España haya actuado "con valentía y coherencia".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha cargado este viernes contra la participación de Israel en Eurovisión, calificándola de "blanqueamiento del genocidio". Lo ha hecho en declaraciones a los periodistas durante su visita al 31 Manga Barcelona, que se celebra en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat.

Para Urtasun, la decisión de RTVE de retirarse del certamen ha sido valiente y correcta, un gesto que considera un respeto a los derechos humanos frente a lo que califica como una decisión "incomprensible" por parte de Eurovisión.

El ministro ha subrayado que permitir que países implicados en situaciones de violencia sistemática participen en certámenes culturales y deportivos supone, en su opinión, un blanqueamiento de genocidios en curso, refiriéndose concretamente a la situación en Palestina. "La cultura debe estar al servicio de la paz y de los derechos humanos", ha enfatizado.

Urtasun ha defendido el boicot cultural y deportivo como herramienta de presión frente a Estados que cometen genocidios. "Creo que el boicot cultural y deportivo a un Estado que practica un genocidio es imprescindible. Ya vimos cómo en el caso de Sudáfrica fue clave para terminar con el apartheid", ha recordado.

Además, ha lamentado que Eurovisión haya perdido "una oportunidad de oro" para reforzar la presión diplomática sobre Israel. "Teníamos una ocasión de seguir presionando y creo que se blanquea así un genocidio", ha insistido.

En este sentido, ha querido trasladar todo el apoyo del Ministerio de Cultura a la decisión de RTVE, insistiendo en que es la postura correcta y coherente con los valores de paz y defensa de los derechos humanos que, según él, deben guiar la cultura.

