Los detalles Se trata de armas altamente eficaces que pueden lanzarse contra un objetivo a 3.000 kilómetros de distancia. Los ucranianos presumen de que pueden construir siete cada día.

El Ejército ucraniano ha realizado un ataque con misiles 'Flamingo' contra una importante fábrica rusa de misiles Oréshnik, dejando 11 heridos. Estos misiles, fabricados en Ucrania, destacan por su capacidad de alcance de hasta 3.000 kilómetros y una carga explosiva superior a los 1.000 kilos. La fábrica atacada se encuentra a 1.500 kilómetros de la frontera ucraniana, lo que resalta la eficacia de los 'Flamingo'. Ucrania puede producir siete de estos misiles diariamente, lo que compensa la falta de misiles Tomahawk que el presidente Zelenski había solicitado sin éxito a la administración Trump para atacar a Rusia.

El Ejército ucraniano ha atacado este sábado una importante fábrica de misiles rusos con misiles 'Flamingo', dejando 11 heridos. Una de las claves de este último ataque está, precisamente, en esos misiles utilizados para el ataque.

Los 'Flamingo' son fabricados en Ucrania y cabe destacar también el objetivo del ataque: una fábrica de los potentes misiles Oréshnik, que pueden llevar varias cabezas nucleares.

Asimismo, otro punto a tener en cuenta es el lugar en el que se encuentra la fábrica atacada: a unos 1.500 kilómetros de la frontera con Ucrania. Esa es la distancia que han recorrido los misiles 'Flamingo', que son altamente eficaces y pueden lanzarse contra un objetivo a 3.000 kilómetros de distancia. Además, su carga explosiva supera los 1.000 kilos.

Ucrania presume de que puede fabricar siete como estos cada día. Los 'Flamingo' permiten suplir esos misiles Tomahawk que Zelenski se cansó de pedir a Trump para atacar Rusia y que nunca llegaron a Ucrania.

