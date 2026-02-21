PP, Junts y Vox, tres partidos y un objetivo: la prohibición del burka y el niqab

Los detalles La polémica sobre su uso se ha convertido, una vez más, en arma política. Mientras que hay quienes denuncian que es una herramienta de opresión a la mujer, otros creen que se trata de una libre elección.

El debate sobre el uso del burka y del niqab se ha reavivado en el ámbito político español. Vox, Junts y el PP han propuesto su prohibición, cada uno con diferentes argumentos. La propuesta de Vox ha sido rechazada en el Congreso, siendo apoyada únicamente por el PP, y criticada por otros grupos como racista e islamófoba. Junts argumenta que estas prendas son machistas y han instado a un debate con enfoque feminista y antirracista. El PP, por su parte, busca prohibir cualquier prenda que oculte el rostro en espacios públicos, defendiendo la visibilidad y libertad de las mujeres, y proponiendo multas para quienes incumplan.

El debate sobre el uso del burka y del niqab se ha convertido, una vez más en arma política. Tanto Vox como Junts y el PP quieren prohibirlo, aunque con diferentes argumentos. La proposición de ley de los de Abascal es la más dura de todas y ya ha sido rechazada en el Congreso. Cabe destacar en este sentido que el partido ultra solo ha contado con el apoyo del PP, mientras que el resto de grupos, en mayor o menor medida, han tachado la medida de racista, islamófoba y criminalizadora.

Por su parte, Junts, con gran habilidad, ha registrado su propia propuesta bajo el argumento de que las vestimentas que ocultan por completo el rostro y cuerpo de las mujeres propias de la religión islámica son prendas machistas que las invisibilizan.

Tras la propuesta de los independentistas, el Gobierno ha admitido la necesidad de abrir un debate sobre el tema con prisma feminista y antirracista. Además, los de Puigdemont han aprovechado para defender su medida diciendo que va más acorde con las leyes que ya prohíben el burka y el niqab en buena parte de los países de la Unión Europea.

Francia fue el primer estado en prohibir el velo integral en 2010, seguido por países como Bélgica, Países Bajos o Dinamarca, aunque cada uno amparó esta decisión en diferentes motivos.

El PP quiere prohibirlo en espacios públicos

La última propuesta registrada tanto en el Congreso como en el Senado es la del PP, que pretende prohibir el uso del burka y el niqab en espacios públicos, aunque es la única iniciativa que no los menciona expresamente, sino que habla de cualquier prenda o elemento que oculte total o parcialmente el rostro en espacios públicos cuando dificulte la identificación, con multas de entre 100 y 600 euros.

En este sentido, Ester Muñoz, la portavoz de los 'populares' sorprendió en el Hemiciclo con un discurso en defensa de la libertad de las mujeres: "El velo integral es la institucionalización de la invisibilidad femenina, es la negociación simbólica de algo esencial, el derecho a existir, son mujeres en cárceles de tela que pasean por nuestras calles".

De esta forma, Muñoz defendió que "la libertad exige ausencia de coacción"y que "lo que se aprende como obligación desde niña, aunque pueda sentirse como elección propia, no es verdadera libertad". "No vamos a aceptar que bajo la coartada del respeto cultural se normalice un símbolo de sumisión estructural", manifestó.

Finalmente, la portavoz del PP señaló que en el Congreso votaron "a favor de algo muy concreto: la visibilidad de la mujer". "Votamos a favor de la niña que merece crecer sabiendo que su rostro no es motivo de vergüenza y votamos a favor de una España donde ninguna mujer sea borrada. Las mujeres no estamos sometidas ni silenciadas en España. Caminamos libres, pisamos fuerte", concluyó.

