Más de 3.000 personas marchan en Lyon tras la muerte del activista de extrema derecha Quentin Deranque

Marcha en homenaje a Quentin Deranque organizada por varios movimientos de extrema derecha en Lyon.

Los detalles Los asistentes, muchos con mascarillas quirúrgicas y gafas de sol, han coreado consignas como "Justicia" y "Asesino antifascista".

Más de 3.000 personas se reunieron en Lyon, Francia, para una marcha tras el asesinato del activista de extrema derecha Quentin Deranque, de 23 años, quien murió tras ser agredido por presuntos activistas de ultraizquierda. Este incidente ha intensificado la tensión política y social en Francia. La manifestación, organizada por la activista antiabortista Aliette Espieux, atrajo a grupos de extrema derecha conocidos por confrontaciones previas. A pesar del ambiente tenso y la presencia de contramanifestantes, no se registraron incidentes graves. Emmanuel Macron pidió calma, mientras el exprimer ministro Dominique de Villepin comparó el asesinato con ataques a activistas conservadores en el extranjero. Autoridades locales expresaron preocupación por la presencia de grupos radicales en Lyon.

Más de 3.000 personas, según autoridades locales, se han concentrado este sábado en las calles de Lyon, Francia, para participar en una marcha convocada tras el asesinato del activista de extrema derecha Quentin Deranque, de 23 años, quien falleció la semana pasada tras recibir una brutal paliza por presuntos activistas de la ultraizquierda.

El suceso ha generado una intensa polémica política y social en Francia, aumentando la tensión entre grupos radicales y autoridades locales. La manifestación, organizada por la activista antiabortista Aliette Espieux, ha reunido a diversos grupos de extrema derecha, algunos de ellos con historial de confrontaciones en Lyon y otras ciudades francesas.

Los asistentes, muchos con mascarillas quirúrgicas y gafas de sol, han coreado consignas como "Justicia para Quentin" y "Asesino antifascista", mientras se registraban pequeños grupos de contramanifestantes con pancartas que proclamaban "Lyon es antifascista".

La Policía Local se encontraba en alerta máxima, temiendo posibles enfrentamientos entre bandos opuestos, pero las autoridades han destacado que, a pesar del ambiente tenso, la manifestación ha transcurrido sin incidentes graves, aunque el riesgo de violencia se mantuvo durante toda la jornada.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió calma a la ciudadanía y anunció que se reunirá la próxima semana con sus ministros para abordar la situación de los grupos violentos en el país. Por su parte, el exprimer ministro de centroderecha Dominique de Villepin calificó el asesinato de Deranque como "el momento Charlie Kirk de Francia", comparando el hecho con ataques recientes a activistas conservadores en el extranjero.

Mientras, el partido Agrupación Nacional, de extrema derecha, aconsejó a sus simpatizantes que evitaran asistir a la marcha por motivos de seguridad. Mientras tanto, autoridades locales como el alcalde de Lyon, Grégory Doucet, expresaron su preocupación por la llegada de grupos radicales franceses y europeos a la ciudad.

