Yolanda Díaz celebra el acto de refundación de Sumar: "Así es como vamos a ganar las próximas elecciones"

¿Qué ha dicho? La ministra, que no ha acudido al acto, ha mostrado su apoyo a sus compañeras apuntando que el camino a seguir es "ilusionando, cooperando, avanzando juntas".

Yolanda Díaz no asistió al acto de la izquierda en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde participaron figuras como Rita Maestre y Ernest Urtasun. A pesar de su ausencia, Díaz ha mostrado su respaldo al evento, afirmando que este es el camino para "ganar las próximas elecciones". Durante el acto, Maestre destacó los desafíos actuales, como el poder territorial de la derecha y las dificultades económicas, y alertó sobre los planes de los fondos buitre. Díaz, desde su cuenta de 'Blue Sky', reafirmó el compromiso de avanzar juntas, aunque no ha confirmado si será candidata en las próximas elecciones generales.

Yolanda Díaz ha sido la gran ausente en el acto de la izquierda celebrado en el Círculo de Bellas Artes de la capital española. Más Madrid, los Comunes y el Movimiento Sumar han llevado a sus principales figuras, pero destacaba la ausencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Ahora bien, eso no ha querido decir que no haya seguido el evento y, posteriormente, haya manifestado que este es el camino para "ganar las próximas elecciones".

Rita Maestre, Lara Hernández, Antonio Maíllo o Ernest Urtasun han sido algunas de las caras que se han reunido para dejar claro que no están "de capa caída", sino "con el ánimo muy alto" para los retos que la izquierda tiene por delante.

"Uno abre el periódico o el móvil y se enfrenta a una ración de malas noticias. Que si Donald Trump, que si el genocidio en Gaza... que si en España la mayor parte del poder territorial está en poder de la derecha. Cunde el desánimo, el alquiler sube cada año y la hipoteca ahoga. El seguro del coche, el precio del aceite, las vacaciones y el comedor de los niños. Deja todo menos dinero", ha afirmado Rita Maestre, quien ha abierto el acto.

"Quieren vender el país a los fondos buitre y tienen un plan. Uno cobarde e inmoral. Tienen las redes sociales y el 90% de los medios de comunicación. Tienen dinero y vienen a por nosotros", ha avisado Maestre, que manda un mensaje sobre su proyecto: Somos las personas que pelean desde los Gobiernos. Somos Yolanda Díaz. Somos Mónica García. Somos Antonio Maíllo. Somos Ernest Urtasun y Ada Colau".

Y Díaz ha recogido el guante para mostrar su apoyo público a lo mencionado por el resto de sus compañeros. En su cuenta de 'Blue Sky', la ministra ha aseverado que "así es como vamos a ganar las próximas elecciones": "Ilusionando, cooperando, avanzando. Dando pasos siempre adelante. Juntas. De la mano. Lo hicimos en el 23 y lo volveremos a hacer. Orgullo de compañeras".

Díaz no ha asistido a la presentación de la nueva coalición Sumar porque, según dijo, "es el momento de las formaciones políticas", y sigue sin desvelar si repetirá como candidata en las próximas elecciones generales.

