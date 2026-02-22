ERC dice 'no' a los presupuestos catalanes y Salvador Illa avisa: "Cumpliremos los acuerdos de investidura desde posiciones de realismo"

¿Qué ha dicho? Según recoge 'El País' en una entrevista, el president de la Generalitat de Catalunya ha reiterado que la comunidad "necesita presupuestos" después de que este sábado Oriol Junqueras confirmara su rechazo a las cuentas catalanas.

ERC dice que no pero Salvador Illa mira al horizonte. Eso sí, con líneas rojas. Las negociaciones entre el PSC, el Gobierno central y los republicanos catalanes por llegar a una acuerdo con el que dar luz verde a los presupuestos catalanes no avanzan y las acusaciones desde la oposición no cesan.

Después de que se conociera este sábado que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, se había sentado cara a cara con Pedro Sánchezpara negociar las cuentas, encuentro en el que volvió a dar una negativa, ahora el president de la Generalitat de Catalunya insiste en que está comprometido con los acuerdos de investidura. Esos que ERC dice que ni él ni el Gobierno de España cumplen.

En una entrevista este domingo en 'El País', Illa ha asegurado, en relación a la recaudación del IRPF, que va a cumplir esos acuerdos "desde posiciones de realismo". Es decir, que no hará todo lo que quieren los republicanos. El president y exministro ha reiterado que "Cataluña necesita presupuestos" y que no contempla otro escenario, pese a que los republicanos hayan frenado la negociación para las cuentas catalanas.

"Ninguno de los acuerdos que yo he firmado, ni ninguno de los acuerdos que yo vaya a firmar va a poner en riesgo la solidaridad de los territorios en España", ha expresado en referencia a la recaudación del IRPF.

Desde ERC ya insistieron este sábado en que "es el PSC quien debe poner sobre la mesa toda su capacidad para que el Gobierno cumpla", a la vez que resaltaron que "no se dan las condiciones para llegar a un acuerdo". Eso sí, Junqueras tendió la mano tímidamente: "No quisiéramos pensar que porque no es posible en estos momentos un acuerdo sobre presupuestos, el PSOE dejará perder otras cuestiones también relevantes para nuestro país".

¿Un posible sucesor?

Por otro lado, Illa ha abordado otros temas, como la posibilidad de ser el sucesor de Sánchez en las siguientes elecciones generales. El president ha señalado que no lo contempla porque tiene un proyecto para 10 años en Cataluña y quiere dejarla con unos servicios públicos "al máximo nivel europeo". Además, ha subrayado la importancia de la estabilidad "tras unos tiempos intensos" y ha incidido en que deben proporcionar soluciones a los ciudadanos y no hacer ruido.

Illa también ha hablado sobre el tema que más crispa a la oposición a nivel nacional: la reciente aprobación de la regularización de 500.000 inmigrantes, de los cuales 100.000 pueden ser en Cataluña, y ha sostenido que los servicios públicos "ya atienden" a estas personas. "Nosotros no dejamos a nadie desatendido. La regularización, precisamente, lo que hace es permitir que estas personas puedan aportar a la sociedad incorporándose de forma clara y transparente al mercado de trabajo", ha recalcado.

