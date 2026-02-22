Albares defiende la creación de un Ejército europeo común: "No podemos tener 27 que cubran las necesidades de seguridad"

¿Qué ha dicho? El ministro de Exteriores también ha explicado que ha rechazado entrar en la Junta de Paz de Gaza creada por Trump porque no está representada la Autoridad Nacional Palestina.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha defendido la creación de un Ejército europeo común que cubra "las necesidades de seguridad" y ha asegurado que no es contradictorio este concepto con el de la OTAN. "No hay una antinomia entre Ejército europeo y la OTAN. Un pilar europeo de la OTAN fuerte refuerza a la UE, de la misma forma que un Ejército norteamericano fuerte redunda en beneficio de la UE", ha declarado en una entrevista concedida a 'El Periódico'.

En este sentido, Albares ha señalado que la idea de Ejército europeo "estaba presente en los inicios del proyecto europeo". "Konrad Adenauer, en un famoso discurso, dijo que nada hará más fuerte al proyecto europeo que un Ejército común", ha recordado, tras lo que ha indicado que "el comisario de Defensa ha planteado una fuerza de reacción rápida de 100.000 hombres".

"Los europeos no podemos tener 27 ejércitos nacionales que cubran todas las necesidades de seguridad. Cuando tenemos una potencia agresora a nuestras puertas como Rusia, cuando vemos el planteamiento norteamericano sobre la seguridad euroatlántica, tenemos que tener la disuasión en nuestras manos", ha manifestado.

Preguntado por si esa estrategia europea debería incluir la disuasión nuclear, el líder del Ministerio de Exteriores ha señalado que "hay que ver las capacidades con las que se cuenta". "Francia ha hecho un planteamiento muy ambicioso y generoso al respecto. Ahora bien, nosotros creemos que, en materia nuclear, tiene que haber desarme, no rearme", ha defendido.

"Putin no se plantea un alto el fuego"

En lo referente a la paz en Ucrania, Albares ha lamentado que "desgraciadamente" la ve muy lejos. "Los que nunca quisimos esta guerra, el pueblo ucraniano, los europeos, seguimos acudiendo de buena fe a las mesas de negociación, el presidente Trump tiene un deseo genuino de paz, pero Putin no se plantea, no ya una auténtica paz, sino ni siquiera un alto el fuego. Lo comprobamos con los lanzamientos de misiles sobre las ciudades ucranianas, destruyendo el sistema energético, un crimen de guerra", ha criticado.

El ministro del Gobierno socialista se ha preguntado que "para qué se va a hablar con el Kremlin" cuando no ve que "ni siquiera haya una posibilidad de alto el fuego". "

Sin embargo, José Manuel Albares sí ha abogado porque la UE acompañe al paso dado por Venezuela de aprobar la ley de amnistía, un paso que, dice, va en la "dirección correcta". Así, ha vuelto a subrayar que se va "a solicitar formalmente que se levanten las sanciones individuales a Delcy Rodríguez". "Si Venezuela y la presidenta encargada avanzan en la dirección que creemos correcta, la UE tiene que dar también una señal fuerte", ha aseverado.

"La relación España-EEUU es beneficiosa"

Por otro lado, sobre las relaciones de España con EEUU, el ministro ha contado que mantuvo una reunión con el embajador estadounidense en España, Benjamín León : "Tuvimos ocasión de hablar y yo creo que coincidimos los dos en que esa relación España-EEUU, UE-EEUU es mutuamente beneficiosa", ha declarado, a lo que ha añadido que no hubo ninguna presión para que España aumente su gasto militar.

Sin embargo, Albares ha explicado que rechazó la invitación a la Junta de Paz creada por Trump para Gaza porque la Autoridad Nacional Palestina (ANP) no está invitada y porque ve "dudas sobre su compatibilidad con el derecho internacional". "Nosotros nos opusimos a que la Comisión acudiera a esa reunión de la Junta para la Paz, porque representa a la UE. La posición europea es la de la solución de los dos estados y, por lo tanto, no tiene sentido que participemos en una entidad en la cual no está representada la ANP", ha sentenciado.

Anuncia un "paquete de urgencia" para Cuba

Asimismo, también se ha referido al embargo petrolero a Cuba y ha anunciado que presentarán un "paquete de urgencia", para el envío tanto de alimentos como de material médico de primera necesidad.

Por último, el líder del Ministerio de Exteriores también se ha pronunciado sobre el borrador del texto de un tratado para derribar la verja de Gibraltar. "Hay un texto jurídico que se hará público pronto y sobre el que estuvimos negociando mucho tiempo. Todos los aspectos del tratado son ya conocidos", ha subrayado, a lo que ha apostillado que, en cualquier caso, las autoridades españolas tendrán la última palabra sobre la entrada de soldados y material militar en la unión aduanera y el espacio Schengen.

Y sobre las relaciones con Marruecos, José Manuel Albares ha destacado que se trata de una de las relaciones bilaterales "más potentes del mundo" y que está en su mejor momento histórico.

