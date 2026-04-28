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Apela a la ciudadanía

Yolanda Díaz llama a la "movilización social" ante el 'no' del Congreso a la prórroga de los alquileres

¿Qué ha dicho? La ministra de Trabajo ha recalcado que "no es el Gobierno de España responsable de lo que pase esta tarde, es responsabilidad de quien tumba este decreto".

Yolanda Díaz Yolanda Díaz Agencia EFE
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El Gobierno va a recibir una nueva derrota este martes en el Congreso de los Diputados con la no aprobación de la prórroga de los alquileres. Un decreto impulsado por Sumar y que no saldrá adelante por la oposición de Junts, PP y Vox así como la abstención del PNV. Y, ante ello, Yolanda Díaz ha pedido a la ciudadanía una "movilización social".

"Esta tarde se va a producir uno de los debates mas importantes en nuestro país porque tiene que ver con el principal problema del país (vivienda). Es la preocupación más transversal. Yo hago un llamamiento a la ciudadanía a que siga el debate porque nosotros, humildemente, hemos hecho lo que teníamos que hacer", ha explicado la ministra de Trabajo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Porque Díaz ha destacado que lo que tenían que hacer era "diseñar una norma", algo que han hecho pidiendo "a los caseros que las rentas que tenían pactadas se queden como están y que solo puedan revalorizarlas el 2%". "Unas rentas que ya eran insoportables", ha enfatizado".

Consciente de la derrota parlamentaria, la ministra ha realizado un llamamiento a la ciudadanía: "Hay batallas que se pierden en las Cortes Generales, pero están ganadas en la calle. Por tanto el llamamiento es, lo digo desde la sala de la Moncloa y con lo que represento, a la movilización social".

"No es el Gobierno de España responsable de lo que pase esta tarde, es responsabilidad de quien tumba este decreto", ha querido recordar Díaz. "Nosotros hemos dicho que esta es una medida pequeña, útil y eficaz y que da esperanza a la ciudadanía", ha insistido la ministra, que entiende que como no se solvente el problema de la vivienda "tenemos un problema gravísimo en términos de desafección ciudadana como españoles".

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