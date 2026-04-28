Junts le muestra a Sumar la vía para reactivar la prórroga de los alquileres: "Tendrían hacer un decreto nuevo que incluyera nuestras medidas de vivienda"

Los detalles La formación catalana apuestas por retirar el decreto ley actual y hacer uno nuevo que incluyera sus medidas de vivienda, como la deducción por compra de vivienda o rehabilitación, o la protección a los deudores hipotecarios cuando su préstamo es vendido a un tercero.

El decreto ley para la prórroga de alquileres no prosperará en el Congreso debido a la oposición de PP, Vox, Junts y la abstención del PNV. Junts exige al Gobierno retirar el actual decreto y elaborar uno nuevo que incluya medidas como deducciones por compra de vivienda y protección a deudores hipotecarios. El PNV critica la falta de consenso y debate previo, señalando que el uso de decretos refleja el fracaso de la ley de vivienda. Desde el Gobierno, defienden haber luchado por la medida, aunque lamentan su rechazo, y Sumar sigue presionando para su aprobación.

El decreto ley de la prórroga de los alquileres no saldrá adelante en el Congreso de los Diputados. A los 'noes' habituales de PP y Vox se suman el 'no' anunciado este lunes por Junts y la abstención del PNV, dos formaciones que, pese a certificar la nueva derrota parlamentaria del Gobierno, han puesto condiciones a Sumar para volver a activar esta prórroga y que no se olvide en un cajón.

Fuentes de Junts trasladan a laSexta que el Gobierno tendría que "retirar" el actual decreto, el que no saldrá adelante, y "hacer uno nuevo" que incluya sus medidas de vivienda, como la deducción por compra de vivienda o rehabilitación, protección a los deudores hipotecarios cuando su préstamo es vendido a un tercero (por ejemplo, a un fondo buitre), o que la venta de la vivienda habitual de los mayores de 65 años que están en una residencia no tribute en el IRPF.

Este lunes celebraban que las declaraciones de Sumar daban a entender que habían "entendido qué defiende Junts y que están dispuestos a ejecutarlo", preguntándose "qué hará el PSOE". "¿Seguirá sin aceptar que no tiene mayoría y queriendo aprobar sus propuestas solo por la puerta de atrás, como la regularización masiva o el ahogo a los autónomos? ¿Será el responsable de bloquear las medidas a favor de los inquilinos y pequeños propietarios?", se preguntaban.

El PNV también ha optado por no apoyar el decreto ley "por razones formales", cuestionando que el Gobierno recurra a la fórmula de los decretos "sin consenso y debate político". "No hay debate previo. Las conversaciones han sido a posteriori y en un decreto no se incorporan enmiendas. Se acude al decreto por la urgente necesidad y esto es un signo del fracaso también de la ley de vivienda. Esta crisis no es extraordinaria ni coyuntural. Por muy buena intencionada que sea necesitamos acuerdos a largo plazo", ha asegurado Maribel Vaquero este martes.

La portavoz del PNV ha ido más allá al calificar este decreto ley como "una enmienda" en sí misma de la ley de vivienda, entrando en contradicción con ella y "generando inseguridad". "Si el decreto decae, ¿en qué situación quedan los inquilinos que han pedido la prórroga? El Gobierno tiene que contestar a esta pregunta", ha asegurado.

Verónica Martínez (Sumar) ha hablado sobre el decreto ley que Pablo Bustinduy defenderá en la tribuna del Congreso, advirtiendo que "no valen equidistancia ni medias tintas en esto", pidiendo a los diputados que "voten en conciencia" y que, quienes lo hagan en contra, "tendrán que explicar por qué se ponen del lado de los rentistas". "Nosotras, hasta que esta tarde se apriete el botón, mantenemos el trabajo intenso y la esperanza de que el decreto va a salir.

Desde el Gobierno defienden que han "peleado" por el decreto

Desde el Gobierno lamentan que la medida no salga adelante porque creen que es más que necesaria en el contexto de incertidumbre que estamos viviendo, a la vez que defienden que se han implicado con la medida, ante las críticas que apuntan a su supuesta pasividad en las negociaciones. "Lo hemos peleado", aseguran fuentes consultadas por laSexta, explicando que han dejado a Sumar abanderar esta propuesta.

Además, recuerdan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya lo advirtió en la rueda de prensa en la que anunció los decretos. Confiaban en que la presión ciudadana hiciera a Junts cambiase de posición, pero finalmente, la moneda ha salido cruz.

El decreto ley impulsado por Sumar que permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2% las actualizaciones anuales de renta.

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