El PP insiste en justificar a los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndondo: "Son periodistas que intentan hacer su trabajo"

Entre líneas Sin dar explicaciones sobre por qué se ausentaron de la votación en la que la Mesa del Congreso retiró las acreditaciones de Quiles y Ndongo, el PP muestra públicamente su apoyo a estos agitadores ultras con más de una decena de expedientes abiertos por incidentes en la Cámara Baja.

La decisión de retirar las acreditaciones a los periodistas Vito Quiles y Bertrand Ndongo, conocidos por boicotear ruedas de prensa y la actividad parlamentaria, fue tomada por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, con el apoyo de PSOE y Sumar, mientras que el PP se opuso. El PP defiende a Quiles y Ndongo, afirmando que se les impide trabajar, y justifica su comportamiento como una forma de "probar la propia medicina". Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular, critica que se hable más de este asunto que de otros temas importantes, y Rafael Hernando considera que retirar acreditaciones es un atentado a la libertad de prensa.

Expertos en reventar ruedas de prensa y en boicotear la actividad parlamentaria... y con su acreditación para entrar al Congreso de los Diputados retirada. La decisión de suspender cautelarmente las acreditaciones a los agitadores ultras Vito Quiles y Bertrand Ndongo se tomó a propuesta de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y con el acuerdo de la mayoría de la Mesa -PSOE y Sumar-, mientras que los representantes del PP en la misma se negaron a participar.

Hoy el PP insiste en considerarlos periodistas a los que no se deja trabajar. "Estos periodistas que intentan hacer su trabajo y no les dejan preguntar en el Congreso", aseguraba el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. Y es más, ha justificado el acoso que ejercen porque, según Bendodo, en el pasado lo sufrieron otros. "A veces probar la propia medicina no es mala opción", ha asegurado.

Y además, les molesta que se les pregunte por el asunto. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, acusa de que se hable más de Quiles que de otros temas. "Quieren que hablemos de Vito Quiles, ¿el enemigo es vito y no los violadores? Quieren que no se hable de lo importante. Son unos relatos que no le importan a nadie. La presidenta del Congreso tiene el reglamento, pero quieren que no se hable de lo importante", asegura.

Según Muñoz, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, podía "apercibir" a Vito Quiles y Bertrand Ndongo y "no hacía falta montar todo este teatro".

Tanto Quiles, que trabaja para el medio digital Estado de Alarma (EDATV), como Ndongo, acreditado por 'Periodista Digital', acumulan casi una decena de denuncias por incumplir distintas normas del Reglamento del Congreso, que se modificó hace diez meses para introducir un régimen sancionador especial para informadores.

En declaraciones a los periodistas en Barcelona este jueves junto al líder del PP en el Ayuntamiento de la capital catalana, Daniel Sirera, Muñoz ha acusado al PSOE de intentar "imponer los relatos que no importan a nadie".

"La presidenta del Congreso tenía en sus manos un reglamento con el que podía apercibir a cualquier periodista acreditado que haga actuaciones que no son razonables, no hacía falta montar todo este teatro", ha manifestado.

Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, ha afirmado que "retirar la acreditación a un periodista no tiene precedentes en el Congreso en casi 50 años de historia" de la democracia española.

"Hacerlo a Vito Quiles porque hace preguntas que no gustan a la izquierda un atentado a la libertad de prensa. Si lo hubiera hecho el PP, huelga general", ha manifestado el diputado del PP en un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.

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