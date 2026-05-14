Una de las españolas del MV Hondius muestra por primera vez cómo es su aislamiento en el Gómez Ulla

Los detalles Por primera vez vemos como está siendo parte de la cuarentena de los pasajeros españoles en el Gómez Ulla, que ha querido compartir en sus redes sociales el kit de supervivencia que le ha llevado su familia.

Trece españoles que viajaban en el MV Hondius han dado negativo en hantavirus y permanecen sin síntomas en el Hospital Gómez Ulla. Una de ellas compartió su alegría al recibir un kit de supervivencia con productos básicos. Solo un español, de 70 años, ha dado positivo y se encuentra estable en la Unidad de Aislamiento del hospital. Según Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad, aunque el paciente está estable, la infección es impredecible y puede evolucionar rápidamente. El domingo se realizarán nuevas pruebas PCR para determinar si los pacientes pueden continuar la cuarentena en casa.

Los 13 españoles que embarcaron en el MV Hondius que han dado negativo en hantavirus siguen sin síntomas en el Hospital Gómez Ulla. Este jueves hemos podido ver a una de ellas grabándose desde el interior del centro sanitario, feliz de haber recibido un kit de supervivencia que incluye queso, jamón, ropa, champú y mascarillas faciales.

La mujer es una de las 13 personas que está sin síntomas en el Gómez Ulla, donde están aislados pero en contacto con sus familiares. Solo hay un español que ha dado positivo, un paciente de 70 años que "continúa estable" según el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, algo que define como "la mejor de las noticias que se pueden tener".

Eso sí, ha advertido de que se trata de una infección difícil de predecir y que además tiene la característica de poder evolucionar de manera rápida en poco tiempo, con lo que, según sus palabras, "todavía hay que ser prudente en la predicción y en el pronóstico del curso de las enfermedades, especialmente infecciosas".

Ese paciente permanece en la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (Uatan) del Gómez Ulla y se le irán practicando pruebas PCR hasta su recuperación.

laSexta pudo hablar este miércoles con Isidora, una mujer que tiene a su hermana, Aitana, en cuarentena, trasladando que "ella está bien, no tiene síntomas, está relajada". "No se encuentra mal. Y con ganas de salir y volver a su vida normal", asegura.

El domingo les realizarán otra PCR y, si el resultado es el mismo, "puede que se acorten los periodos de incubación o que esa cuarentena no la hagan en el hospital, la hagan en su casa", ha detallado Silvia Valcarce, delegada del sindicato Satse de Enfermería en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

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