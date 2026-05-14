Protestan en las Cortes de Aragón contra el Bachillerato concertado con una lluvia de octavillas: "Dinero público para la pública"

Los detalles Desde la tribuna del público, un grupo de personas ha lanzado sobre los diputados varios panfletos al grito de "viva la escuela pública", durante el primer debate del nuevo Gobierno PP-Vox en Argón.

La legislatura del Gobierno PP-Vox en Aragón inició con una protesta en el pleno de las Cortes. Durante la intervención del presidente Jorge Azcón, un grupo lanzó octavillas verdes desde la tribuna, interrumpiendo su discurso sobre la concertación del bachillerato. La presidenta de las Cortes, María Navarro, suspendió la sesión temporalmente y recordó al público las normas de la cámara. Azcón criticó la interrupción, pidiendo un debate respetuoso. La diputada Ana Marín señaló una contradicción en un diputado contrario a la concertación. El debate se intensificó cuando Azcón y el portavoz de CHA, Jorge Pueyo, intercambiaron acusaciones.

La legislatura de la segunda etapa del Gobierno PP-Vox en las Cortes de Aragón ha comenzado con una protesta durante el pleno que se estaba celebrando.

Mientras el presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, estaba hablando, una inesperada lluvia de octavillas verdes a favor de la escuela pública ha obligado a interrumpir durante unos minutos su primera comparecencia, en la que intentaba explicar la concertación del b¡Bachillerato para el próximo curso.

Desde la tribuna del público, un grupo de personas ha lanzado sobre los diputados varias decenas de panfletos al grito de "dinero público para la educación pública" o "viva la escuela pública".

Justo en el momento en el que se ha producido esta interrupción, Azcón estaba comentando que no es cierto que la concertación del Bachillerato sea un "ataque a la pública".

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, al ver lo que estaba ocurriendo y tras pedir a la bancada del público que "guardasen las formas", ha optado por suspender durante cinco minutos la sesión plenaria.

Navarro les ha llamado al orden y ha recordado que el público debe cumplir las normas de la cámara y que no se puede aplaudir ni lanzar panfletos. "Tenemos que respetarnos todos y respetar las ideas distintas de todos los grupos; estas cosas no deben suceder y no las puedo consentir". Finalmente, estas personas han abandonado voluntariamente la tribuna de público.

En su turno de réplica, Jorge Azcón ha dicho que es "un flaco favor que quien quiera representar a la educación lo haga con mala educación, una mala educación que debería ser no solo condenada por la Presidencia, sino por todos los diputados", exigiendo "un debate educado y respetuoso", lamentando que el personal de limpieza haya tenido que hacer "un trabajo extra".

En su turno de intervención, la diputada popula Ana Marín ha dicho, en alusión al portavoz de CHA, Jorge Pueyo, que un diputado contrario a la concertación había cursado dos másteres en la Universidad de Deusto, privada, llamando la atención sobre esta contradicción.

Al respecto, Pueyo ha pedido la palabra a la presidenta de la cámara por "falta de decoro", apelando al artículo 121 del Reglamento, pero María Navarro le ha negado la palabra al entender que no había tal falta de decoro bajo su apreciación, como señala el artículo reglamentario.

Tras afirmar Pueyo que Azcón defiende sus "chiringuitos", el presidente de la Comunidad ha preguntado al diputado de CHA si viene a la cámara "a insultar" y ha considerado que "llamar a los colegios concertados chiringuitos nos parece una falta de respeto por la que tendría que disculparse", añadiendo que "hay miles de familias aragonesas de muy diversa procedencia y naturaleza que llevan a sus hijos a esos colegios". Pueyo ha vuelto a pedir la palabra por el artículo 121, lo que Navarro le ha vuelto a negar.

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