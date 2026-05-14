Mouliaá se querella contra Errejón y dice que la Policía le intervino 3.000 euros en productos de su tienda de cannabis

El contexto Elisa Mouliaá ha interpuesto una querella contra Errejón por presuntos delitos de calumnias, delito contra el honor y revelación de secretos tras la difusión pública de una conversación privada que, según ella, habría sido presuntamente editada y difundida de manera parcial.

Elisa Mouliaá, actriz y empresaria, ha iniciado acciones legales por presunta vulneración de derechos fundamentales, honor e intimidad. La abogada María Yurena Carrillo Ramos, especializada en compliance y anticorrupción, representa a Mouliaá en casos de calumnias, revelación de secretos y violencia institucional. Entre las acciones, destaca una querella contra Íñigo Errejón por la difusión de una conversación privada editada, lo que habría dañado su reputación. Además, denuncia violencia institucional y un trato desproporcionado a nivel jurídico y mediático. La situación ha generado desgaste emocional y económico, y está vinculada a incidentes en su negocio y vivienda. La abogada podría comparecer para explicar las acciones legales en curso.

La actriz, presentadora y empresaria Elisa Mouliaá ha interpuesto distintas acciones judiciales relacionadas con los hechos que, según denuncia, viene sufriendo desde hace meses y que considera constituyen una grave vulneración de sus derechos fundamentales, de su honor, de su intimidad y de la tutela judicial efectiva reconocida en el artículo 24 de la Constitución Española.

La dirección letrada y representación jurídica de las acciones relativas a los presuntos delitos de calumnias, revelación de secretos, delito contra el honor y la denuncia por presunta violencia institucional está siendo ejercida por la letrada María Yurena Carrillo Ramos, especialista en compliance y anticorrupción.

Entre dichas acciones, se encuentra una querella dirigida contra Íñigo Errejón por presuntos delitos de calumnias, delito contra el honor y revelación de secretos, tras la difusión pública -según sostiene la denunciante-de una conversación privada correspondiente al mes de julio de 2025.

Acusa a Errejón de editar una conversación

Según expone la representación letrada de Elisa Mouliaá, dicha conversación habría sido presuntamente editada y difundida de manera parcial, omitiendo fragmentos relevantes para la correcta comprensión del contexto y remitiéndose posteriormente a distintos medios de comunicación, lo que, a juicio de la denunciante, habría generado un grave perjuicio reputacional y personal.

En relación con dicha conversación privada, la representación de Elisa Mouliaá sostiene igualmente que en los fragmentos omitidos una tercera persona, identificada como Soraya, realizaba manifestaciones especialmente relevantes para la comprensión íntegra del contexto, refiriéndose presuntamente al comportamiento de Íñigo Errejón en términos profundamente críticos y calificándolo como "baboso" y "cerdo".

La denunciante considera que la exclusión de dichos fragmentos habría alterado sustancialmente el sentido global de la conversación, ofreciendo una versión parcial e incompleta de los hechos al ser posteriormente difundida a medios de comunicación y opinión pública.

Asimismo, Elisa Mouliaá ha interpuesto una denuncia por presunta violencia institucional, denunciando lo que considera un trato desproporcionado, lesivo y profundamente dañino tanto a nivel jurídico como mediático.

La denunciante señala que, transcurridos ya más de dos meses desde la interposición del último recurso ante la Audiencia Provincial, continúa sin resolverse la decisión relativa a la apertura de juicio oral, pese a existir -según afirma su representación- un auto judicial previo dictado por el juez instructor acordando la continuación del procedimiento.

Mouliaá denuncia un "importante desgaste emocional"

La representación jurídica de Elisa Mouliaá sostiene que esta situación está generando un importante desgaste emocional, económico y reputacional, agravado por una intensa exposición mediática y por diversos episodios que, según denuncia, están siendo actualmente objeto de investigación policial.

Entre ellos, la afectada menciona una actuación policial desarrollada en su establecimiento comercial Greenery Ponzano, en la que, según afirma, fueron intervenidos productos valorados en más de 3.000 euros.

Igualmente, denuncia que el pasado 7 de mayo sufrió una grave inundación en su vivienda habitual como consecuencia de la rotura de una tubería comunitaria, incidente que habría provocado importantes daños materiales en techos, paredes y suelos, encontrándose actualmente pendiente de valoración pericial y tramitación con aseguradoras y administradores de finca.

La letrada María Yurena Carrillo Ramos podría comparecer públicamente en los próximos días para explicar el alcance de las acciones judiciales emprendidas y las medidas legales adicionales que se encuentran actualmente en estudio.