Manuela Bergerot carga contra Ayuso por no dar explicaciones de su viaje a México: "Ha hecho un absoluto ridículo"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea responde en Al Rojo Vivo a las polémicas que la presidenta madrileña ha traído de su viaje a México, como, por ejemplo, que ha culpado al Gobierno de España de "ponerla en peligro".

¿Dónde ha estado o qué ha estado haciendo Isabel Díaz Ayuso durante los cuatro días que estuvo en México sin agenda institucional? Esta es la pregunta que Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, asegura que lleva, hasta 72 horas, intentando averiguar, sin respuesta alguna ni de la presidenta de la Comunidad de Madrid ni de nadie de su equipo.

"Llevamos preguntándole las 72 horas cuáles son las inversiones que Ayuso, que, por cierto, ha tardado más en venir de vacaciones que los 14 españoles a los que quería dejar tirados en alta mar y han sido repatriados por el ministerio de Sanidad, va a traer a España de ese viaje de diez días a México que le hemos pagado todos los madrileños y también qué ha hecho en sus cuatro días de vacaciones sin agenda que también le hemos pagado los madrileños", explica Bergerot a Antonio García Ferreras en una entrevista para Al Rojo Vivo.

Sin embargo, denuncia que la presidenta sigue "sin poder dar ni una sola respuesta, ni un solo dato". Y como no puede explicar nada, según Bergerot, "hace lo de siempre". Esto es, "empieza a generar alarmismo y a montar teorías conspiranoicas porque, en definitiva, lo que tapan es que no va a poder decirnos ni una sola inversión para los madrileños que no sea el absoluto ridículo internacional que ha hecho en este viaje".

Por otro lado, Ayuso ha acusado al Gobierno de España de "haberla puesto en peligro en México", de que, dice, su vida ha corrido peligro, "algo que me parece de una gravedad extrema", señala por su parte Antonio García Ferreras.

Porque, "si hay un presidente/a de una comunidad autónoma en un viaje en un país fuera de España y su vida corre peligro y llaman al Gobierno de España y no hace caso, me parecería gravísimo por parte del Gobierno de España, pero el problema es que el Gobierno de España insiste en que nadie llamó", comenta y pregunta a la vez, Ferreras.

"Efectivamente, si esto hubiese ocurrido sería gravísimo, pero es que nos hubiéramos enterado todos", responde contundente Bergerot. "¿Tú crees de verdad que si la vida de Ayuso hubiera estado en riesgo realmente en México no habría imágenes o datos concretos sobre en qué ha consistido ese sentir que dice que su vida ha estado en riesgo? Es que es mentira", añade.

Y además, señala la portavoz de Más Madrid, que "es responsabilidad de una presidenta autonómica que hace un viaje internacional de pasar su agenda al ministerio de Asuntos Exteriores para que hubiera informado en este caso a la embajada española en México y que le hubieran puesto una seguridad. Pero es que Ayuso la rechazó".

Por tanto, insiste una vez más Bergerot en que Ayuso "está mintiendo una vez más, porque es una mentirosa compulsiva". "Si de verdad su vida hubiera corrido riesgo, lo sabríamos todos", concluye. En el vídeo podemos ver, no obstante, su intervención completa en Al Rojo Vivo.

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