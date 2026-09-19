Ahora

Polonia, Lituania, Alemania...

Europa reacciona ante el miedo a un ataque ruso: varios países se preparan por si Rusia inicia una ofensiva

Los detalles Principalmente los países que hacen frontera con el Kremlin están actualizando protocolos de seguridad o activado sus cazas ante el riesgo de una ofensiva militar.

Violaciones del espacio aéreo europeo en 2026 por Rusia
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Polonia ha activado este sábado sus cazas por la proximidad de drones y misiles rusos. Moldavia ha denunciado que al menos tres drones rusos han entrado en su país. Tal es la situación que la inteligencia europea ya maneja información sobre un posible ataque ruso contra países de la OTAN.

Por ello, varios países se están preparando ante un eventual ataque y precisamente son los que ven más las orejas al lobo, es decir, los países que están más cerca de la frontera con Rusia. La prueba de ello es que prácticamente todos ellos han sufrido algún tipo de violación de su espacio aéreo en los últimos meses.

Ante esta situación, Lituania ha actualizado sus planes de evacuación y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, acaba de pedir prepararse mentalmente para "que ocurra algo". Pero ese temor va más allá de la frontera con Rusia. Reino Unido ha avistado más de 300 drones sobre sitios militares y Alemania piensa ya en una posible guerra con sus hospitales trabajando ante la posibilidad de un escenario de conflicto.

"La naturaleza de la agresión rusa y sus amenazas en Europa están cambiando. Hay que aumentar la vigilancia ante los ataques híbridos y preparar un plan para proteger nuestra infraestructura crítica", afirmaba este viernes Emmanuel Macron, presidente francés.

Por su parte, Vladimir Putin, cómo no, niega que el Kremlin vaya a atacar: "Rusia no tiene ninguna intención agresiva hacia los países europeos. Algunos líderes dicen que se están preparando para una guerra con Rusia. Creo que simplemente están tratando de salvar su popularidad, que se está desplomando".

Sin embargo, hasta Suiza, un país neutral, acaba de actualizar su estrategia de seguridad por el deterioro de la situación que preocupa a toda Europa.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Trump dice que ha llegado a un acuerdo con Dinamarca para el "control permanente sobre la seguridad" de Groenlandia
  2. Anatomía de un traslado: la entrada en el campamento del puerto de Ceuta destapa la falta de efectivos y de comunicación con un choque de versiones
  3. Las 'goteras' del relato de Ayuso sobre el ático de lujo siete meses después
  4. Un tercio de los rusos ya ha votado en las primeras elecciones desde que empezó la guerra en Ucrania
  5. 90 años buscando a Lorca: el poeta que sobrevivió al franquismo y ganó la guerra con su legado
  6. Shakira estrena su residencia en Madrid con un exitazo en su primer concierto: "Juntas somos invencibles"