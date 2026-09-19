Polonia, Lituania, Alemania...
Europa reacciona ante el miedo a un ataque ruso: varios países se preparan por si Rusia inicia una ofensiva
Los detalles Principalmente los países que hacen frontera con el Kremlin están actualizando protocolos de seguridad o activado sus cazas ante el riesgo de una ofensiva militar.
Resumen IA supervisado
Polonia ha activado sus cazas debido a la cercanía de drones y misiles rusos, mientras que Moldavia ha reportado la incursión de drones rusos en su territorio. La inteligencia europea advierte sobre un posible ataque ruso a países de la OTAN, lo que ha llevado a varias naciones, especialmente las cercanas a Rusia, a prepararse. Lituania ha actualizado sus planes de evacuación y Finlandia ha instado a estar mentalmente preparados. Reino Unido y Alemania también toman precauciones. Emmanuel Macron ha llamado a aumentar la vigilancia ante amenazas híbridas. Vladimir Putin niega intenciones agresivas, pero incluso Suiza revisa su seguridad.
* Resumen supervisado por periodistas.
Polonia ha activado este sábado sus cazas por la proximidad de drones y misiles rusos. Moldavia ha denunciado que al menos tres drones rusos han entrado en su país. Tal es la situación que la inteligencia europea ya maneja información sobre un posible ataque ruso contra países de la OTAN.
Por ello, varios países se están preparando ante un eventual ataque y precisamente son los que ven más las orejas al lobo, es decir, los países que están más cerca de la frontera con Rusia. La prueba de ello es que prácticamente todos ellos han sufrido algún tipo de violación de su espacio aéreo en los últimos meses.
Ante esta situación, Lituania ha actualizado sus planes de evacuación y el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, acaba de pedir prepararse mentalmente para "que ocurra algo". Pero ese temor va más allá de la frontera con Rusia. Reino Unido ha avistado más de 300 drones sobre sitios militares y Alemania piensa ya en una posible guerra con sus hospitales trabajando ante la posibilidad de un escenario de conflicto.
"La naturaleza de la agresión rusa y sus amenazas en Europa están cambiando. Hay que aumentar la vigilancia ante los ataques híbridos y preparar un plan para proteger nuestra infraestructura crítica", afirmaba este viernes Emmanuel Macron, presidente francés.
Por su parte, Vladimir Putin, cómo no, niega que el Kremlin vaya a atacar: "Rusia no tiene ninguna intención agresiva hacia los países europeos. Algunos líderes dicen que se están preparando para una guerra con Rusia. Creo que simplemente están tratando de salvar su popularidad, que se está desplomando".
Sin embargo, hasta Suiza, un país neutral, acaba de actualizar su estrategia de seguridad por el deterioro de la situación que preocupa a toda Europa.
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