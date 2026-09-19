Ceuta sigue igual pese al traslado de migrantes al puerto: las nuevas chabolas no dejan ni un metro cuadrado libre ante el peligro del monte y la periferia

Los detalles Las playas de la ciudad autónoma continúan a rebosar con cientos de migrantes viviendo en campamentos pese al último traslado realizado por el Gobierno.

El Gobierno ha trasladado a unos 1.700 migrantes al nuevo campamento en el puerto de Ceuta, pero las playas siguen abarrotadas de chabolas y migrantes. En la Playa Benítez, la situación no ha mejorado, y se siguen construyendo nuevas chabolas, ocupando casi todo el terreno. Algunos migrantes llegan de los montes y barrios periféricos, prefiriendo las playas por seguridad. Alejandro Ramírez, portavoz del Gobierno ceutí, estima que más de 13.000 personas están en Ceuta, y cerca de 20.000 habrían llegado durante esta crisis. La situación genera tensiones con los vecinos, que consideran peligrosa la presencia de los migrantes.

El Gobierno ejecutaba este viernes el traslado de alrededor de 1.700 migrantes al nuevo campamento de acogida del puerto de Ceuta. Pero, como demostró el caos generado por miles de migrantes que no pudieron acceder a él, su cambio de ubicación no ha implicado un desahogo en las playas ceutíes que siguen abarrotadas de chabolas y migrantes durmiendo allí.

Y es que, como ha podido comprobar laSexta, a simple vista la situación sigue muy parecida a la de antes del traslado. En la Playa Benítez de la ciudad autónoma la imagen continúa siendo de decenas de migrantes viviendo en campamentos que ocupan la práctica totalidad del terreno pese a la marcha de un tercio de ellos.

Otra posible justificación a que no cambie la imagen en las playas es que se están repoblando. Sin ir más lejos, laSexta también ha presenciado la construcción de nuevas chabolas a la orilla del mar dejando sin metros cuadrados libres la playa, ya sea la de Benítez o la de El Trampolín.

Unos migrantes que llegan presumiblemente de los montes y en las barriadas de la periferia ceutí. Aunque la presencia allí se ha reducido drásticamente, todavía siguen quedando grupos sueltos que aseguran sentirse más seguros en las playas todos juntos que dispersos en los diversos puntos de la ciudad autónoma donde se encontraban.

Unas explicaciones que podrían también darse con las palabras del portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez, en Al Rojo Vivo, donde cifraba este viernes en más de 13.000 las personas que estarían actualmente en Ceuta y, al incorporar las salidas de la ciudad, eleva su estimación hasta cerca de 20.000 personas que habrían llegado a la ciudad autónoma durante esta crisis.

"Estamos rondando las 20.000 personas. Y hablo de cifras muy conservadoras, de datos oficiales que se han ido dando más o menos", aseguraba.

Mientras tanto, su presencia enquistada sigue generando tensiones con los vecinos de Ceuta, que consideran "peligrosa" la situación. "Ellos no tienen vida, pero es que a nosotros nos la han quitado entera, de raíz. Está pensando una hasta irse", afirma una vecina.

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