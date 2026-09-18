Ayuso regaña a los periodistas y tacha de "memez" la compra del ático: "Como ya no hay novio, ahora hay ático"

Los detalles En una comparecencia ante los medios, la líder del Ejecutivo madrileño ha tachado de "memez" las preguntas por la compra del inmueble de lujo del paseo General Martínez Campos

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó a los periodistas por insistir en el escándalo de la compra de un ático de lujo por parte de la empresa pública Planifica Madrid. Durante una comparecencia, Ayuso calificó las preguntas sobre el inmueble como una "memez" y acusó a los medios de atacarla injustamente. Negó que el ático fuera para su uso personal y aseguró que no tiene interés en vivir allí. Ayuso defendió que su prioridad es gestionar el presupuesto y atraer prosperidad a Madrid, mientras lamentó la falta de atención mediática a los incendios que afectaron a su pueblo. Además, expresó su deseo de vivir como una persona normal, con vecinos, y reiteró que no necesita una residencia oficial. Sobre el futuro del ático, Ayuso no fue clara, pero afirmó que su valor se revalorizará con el tiempo.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha arremetido este viernes contra los periodistas por preguntarle por el escándalo de la compra del ático de lujo de Chamberí por parte de la empresa pública Planifica Madrid.

En una comparecencia ante los medios, la líder del Ejecutivo madrileño ha tachado de "memez" las preguntas por el inmueble del paseo General Martínez Campos, y ha asegurado que se trata de una excusa para atacarla. "Como ya no hay novio, ahora hay ático. Y cuando no sea el ático será no sé qué. Y llevo aquí siete años, siete años. Todos los días que me hacéis preguntas que no le hacéis al resto de los políticos de este país", ha afirmado.

La líder del PP de Madrid ha tirado de victimismo para recriminar a los medios de comunicación su insistencia por los detalles de la compra del inmueble de lujo de más de 400 metros por parte de Planifica Madrid por 6,3 millones de euros. "A mi qué me importa, no es mi gestión. Lo juro, no es para mí", ha asegurado.

Además, la presidenta madrileña ha negado que el ático fuese para su uso personal: "Jamás en la vida he pensado vivir en ese inmueble. No tengo el más mínimo interés en vivir en él". "Yo jamás me he querido comprar una casa con dinero público para vivir yo, como hacen tantos. Y otra cosa. En siete años nunca he tenido una casa para vivir. Por qué lo voy a hacer a nueve meses de mis elecciones", ha añadido Isabel Díaz Ayuso.

"Yo creo que ya está bien. No me puedes hacer preguntas técnicas que no son de mi competencia (...) Mi competencia es gestionar 30.000 millones de euros de presupuesto, traer la Fórmula Uno, traer riqueza y prosperidad a Madrid", ha seguido.

Un discurso 'improvisado' en el que Ayuso ha tirado del argumentario de estos meses intentando también poner el foco en la gravedad de los incendios, como si hablar de ambos temas fuera incompatible. "Nunca quisisteis preguntar una sola vez cómo se encontraba la gente. Gente que ha perdido sus casas, sus fincas, sus animales, todo el verano, todos los días respondiendo a la prensa", ha criticado sobre los incendios. "Se ha quemado mi pueblo", ha añadido compungida.

"Yo qué sé, si la compra o no la compra, ¡a mí qué me importa! Yo desde luego no quiero una casa para mí y mucho menos gastarme dinero de nadie. En un momento en el que la sierra oeste está hundida", ha reiterado Ayuso. "La vivienda no da derecho a que todo lo que me rodea sea arruinado y perseguido. Ya no sé cuántas explicaciones voy a dar. Lo que sí sé, igual lo juro y lo puedo demostrar de mil maneras, que yo no quiero una vivienda ni quiero una residencia oficial para vivir, pero porque no me hace falta y porque quiero tener vecinos", ha insistido.

En este punto del discurso, Ayuso ha reiterado que quiere vivir como una persona "normal" a pesar de que ser "una persona pública", que no tiene anonimato y que debe cuidar su "seguridad". "Vives en unas condiciones muy duras", ha clamado sobre su exposición a los medios. "Entonces, lo único que a mí me da alegría es tener vecinos que tengan sus perros, sus niños. Me gusta", ha insistido simulando incluso una conversación con eso vecinos que le alegran el día. "¿Qué tal, presidenta? Buenos días. ¿Cómo está? Te he traído fruta. Te la intercambio. Cosas normales de vecindad. Me gusta tener vecinos. Me gusta ser normal. Me gusta pagarme las cosas", ha continuado.

Sobre lo que pasará en el futuro con el ático, Ayuso no ha sido tampoco muy clara. Pero no ha mostrado demasiada urgencia en conseguir que se venda. "El dinero no está perdido, esa casa se irá revalorizando con el tiempo", ha asegurado.

"Os habéis puesto ya en octubre y en noviembre, cuando yo no sé cómo van a hacer las obras de Sol. Yo no sé si finalmente empiezan cuando tienen que empezar. No sé dónde me voy a ir. En mi primera rueda de prensa os dije claramente. Puede que sea para mí o que se vaya un consejero, porque a lo mejor yo me quedo en la Consejería de Presidencia y mando al consejero de Presidencia allí. No lo sé", ha terminado sin desvelar si finalmente terminará haciendo uso del ático.

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