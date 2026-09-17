El ático del Gobierno de Ayuso se queda sin comprador: la subasta queda desierta tras ser ofertada por 6,7 millones de euros

Los detalles La empresa pública de la Comunidad de Madrid lo ha comunicado con un día de retraso entre promesas de transparencia por parte del Gobierno madrileño, que lo adquirió por 6,3 millones en abril.

Planifica Madrid, la empresa pública de la Comunidad de Madrid, ha publicado con retraso la documentación sobre la subasta del ático del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que ha quedado desierta al no recibir ninguna oferta por los 6,7 millones de euros solicitados. La Mesa de Contratación ha propuesto declarar desierto el lote correspondiente al ático ubicado en el paseo del General Martínez Campos. Este inmueble fue adquirido en abril por 6,3 millones de euros para oficinas, aunque carece de licencia para tal uso. La Comunidad había decidido venderlo para financiar la reconstrucción de la sierra oeste tras un incendio.

Con un día de retraso en la notificación, Planifica Madrid —la empresa pública de la Comunidad de Madrid que compró el ático del Gobierno de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso,— finalmente ha publicado la documentación en la que se muestra que nadie quiere el polémico piso en Chamberí ofertado por 6,7 millones de euros en una subasta que ha quedado desierta.

Según el acta de la reunión de la Mesa de Contratación, que se ha subido al Portal de Contratación minutos antes de la comparecencia del consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, en el pleno de la Asamblea regional, sí se ha recibido una oferta por el primer lote de la licitación, integrado por un inmueble sito en la Gran Vía, que será vendido a la empresa Cartesón S.L.

En cambio, respecto al lote dos, correspondiente al ático, la Mesa dispone lo siguiente: "Elevar al órgano de contratación de Planifica Madrid la propuesta de declaración de desierto del Lote 2: Madrid-General Martínez Campos, por no haber concurrido oferta alguna al mismo".

El acto de apertura de los sobres que contienen las ofertas estaba previsto para este miércoles, pero se aplazó a este jueves a última hora por "motivos organizativos" mientras García Martín lo justificaba haciendo gala de transparencia.

El ático, ubicado en el paseo del General Martínez Campos, fue comprado en abril por 6,3 millones de euros, según la Comunidad para hacer frente a las necesidades de espacio provocadas por la próxima reforma de la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia regional. De esta forma, aseguró que sería destinado a "oficina" para Ayuso, pero el inmueble no tiene licencia para este fin.

Solo un día después de conocerse la compra, la Comunidad decidió venderlo y afirmó que destinaría los fondos obtenidos a la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio de este verano.

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