Las 'goteras' del relato de Ayuso sobre el ático de lujo siete meses después

Los detalles El expediente de compra del ático de lujo y lo que contó el portavoz de Ayuso en la Asamblea de Madrid sobre esa operación, dejan claro que llevan semanas sin contar la verdad y que no era cierto cuando decían que lo habían comprado como oficina. Ahora informe y portavoz reconocen que sí podía ser para uso de autoridades como Ayuso.

Durante dos meses, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negó que un lujoso ático comprado por la administración fuera para su uso personal. Sin embargo, un expediente de la empresa pública Planifica Madrid reveló que el inmueble se adquirió como "alojamiento ocasional para autoridades", incluyéndola a ella. El consejero de Presidencia confirmó este uso, aunque evitó mencionar que el inmueble era residencial. Ayuso y el PP madrileño inicialmente justificaron la compra como un espacio de oficinas, pero las explicaciones fueron inconsistentes, y Ayuso admitió haber visitado el ático.

Han sido dos meses negando que el polémico ático de lujo comprado por la Comunidad de Madrid fuera para uso personal de la presidenta Ayuso. "No es para mí y no le han comprado a Ayuso nada" o "Esa vivienda no es un aticazo para mí", decía la presidenta.

Pero no dice lo mismo el expediente de adquisición que ha realizado la empresa pública que gestionó la compra, Planifica Madrid. Según el documento de más de 220 páginas, se compró el inmueble como "alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la Comunidad de Madrid o las propias autoridades de la Administración regional".

Alojamiento para visitas oficiales y autoridades madrileñas, entre ellas, Isabel Díaz Ayuso. Tuvo que admitirlo el consejero de Presidencia: "Alojamiento ocasional para autoridades en visita oficial a la región o las propias autoridades de la Comunidad".

Los documentos también certifican que el inmueble era de uso residencial, aunque el consejero justo al leer el párrafo del informe que habla de uso "residencial" se salta esa palabra. "Contar con un inmueble institucional con una zona destinada a lugar de trabajo", decía, quizás para no contradecir lo que siempre afirmó la presidenta. "No hay ninguna vivienda", insistía Ayuso antes.

Decían que buscaban un local de oficinas: "Es un inmueble destinado a oficinas, que puede albergar despachos". Y la misma explicación le daban Ayuso y el PP madrileño al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que finalmente decía públicamente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendría que explicar "por qué compró un local que no se puede destinar a oficinas".

También han pasado de justificar la compra por unas supuestas obras que se iban a hacer en la sede del gobierno regional a no decir nada, ni una palabra de esas obras en Sol en la memoria de compra del ático. Una operación de la que Ayuso "no sabía nada", aunque se la pillara después en otra contradicción y tuviera que admitir que en su día había llegado hasta a visitar en persona el ático.

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