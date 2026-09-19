Cinco años del volcán de La Palma: la reconstrucción sigue incompleta y el recuerdo intacto

Los detalles Cinco años después, muchos vecinos que perdieron sus casas siguen viviendo en contenedores prefabricados o caravanas.

Hace cinco años, la isla de La Palma vivió una transformación dramática cuando el volcán Cumbre Vieja entró en erupción el 19 de septiembre de 2021. Durante 85 días, la lava cubrió más de 1.219 hectáreas, destruyendo casas, cultivos y carreteras, y obligando a más de 7.000 personas a evacuar. La reconstrucción avanza lentamente, con solo un 60% completado, en parte debido a la burocracia y los altos costes. Muchos afectados viven en condiciones precarias, como en contenedores o caravanas, mientras que las ayudas económicas han sido insuficientes. La situación sigue siendo un desafío para los habitantes de la isla.

Era un tranquilo domingo de septiembre a mediodía cuando todo cambió para la isla de La Palma hace justo cinco años. Durante 85 largos días, sus habitantes convivieron con un volcán que escupía fuego y se llevaba parte de su historia y los afectados aseguran que la burocracia y los altos costes están ralentizando la reconstrucción.

Porque el 19 de septiembre de 2021, por culpa del Volcán Cumbre Vieja, la lava ganó dos kilómetros de terreno al mar, pero sepultó casas, cultivos y carreteras por el camino. Más de 7.000 personas tuvieron que abandonar sus casas llevándose solo lo imprescindible sin saber si algún día podrían recuperar lo suyo.

La erupción duró 85 días, casi tres meses, y se convirtió en la más larga de la historia de la isla. Las coladas ocuparon 1.219 hectáreas. Aislaron una de las zonas más pobladas y productivas de La Palma. Más de 73 kilómetros de carreteras resultaron afectados y casi 3.000 edificaciones se destruyeron. Ante estos daños, recuperar lo que fue en su momento es una tarea compleja.

Según Juan Fernando Pérez Martín, presidente de la Plataforma de Afectados por la Erupción del Volcán Cumbre Vieja 2021, el porcentaje de reconstrucción global ronda actualmente el 60%, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer.

Y es que algunos tuvieron que continuar sus vidas en unos contenedores prefabricados o en caravanas: "Los alquileres mira cómo se pusieron... lo que antes valía 300 ahora vale 600 u 800 euros. ¿Quién puede pagar eso?".

Ese es el problema. Las ayudas fueron llegando a cuentagotas, en pagos parciales o en cantidades insuficientes que dejaron a la población en fuera de juego. Por eso hoy, cinco años después, hay quienes siguen viviendo en casas modulares: "Es muy triste que vengan mis hijos y nietos y no puedan quedarse porque no tengo sitio donde quedarse".

Porque el 19 de septiembre de 2021, como dijo el entonces presidente canario Ángel Víctor Torres, "se abrió una herida que es imposible cicatrizar en la isla bonita" y que se sigue superando.

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