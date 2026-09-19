Barómetro laSexta | Un 58,6% de los encuestados asegura que lo ocurrido en Ceuta no ha cambiado su percepción de los inmigrantes

Los detalles Ahora bien, a un 59% le preocupa mucho o bastante la llegada de inmigrantes a España.

El barómetro de laSexta, basado en datos del Instituto Invymark, ha analizado la percepción sobre la inmigración en Ceuta tras la entrada masiva de migrantes. Un 58,6% de los encuestados indica que su opinión no ha cambiado, mientras que un 41,4% afirma lo contrario. Los votantes del PP y Vox mayoritariamente han cambiado su perspectiva, a diferencia de los del PSOE y Sumar. La preocupación por la inmigración es alta, con un 35,8% muy preocupado y un 23,5% bastante. El PP es el partido preferido para gestionar la inmigración, con un 39,3% de apoyo. Finalmente, un 51,6% considera la inmigración negativa, mientras que un 48,3% la ve positiva.

Con Ceuta viviendo su día número 51 desde la entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma, el barómetro de laSexta, realizado con datos del Instituto Invymark, ha preguntado sobre varias cuestiones sobre Ceuta, como si ha variado la opinión sobre los inmigrantes tras el pasado 30 de julio.

Y, según el barómetro, un 58,6% asegura que no mientras que un 41,4% dice que sí. Si se analiza la pregunta teniendo en cuenta la intención de voto, los de PP y Vox han valorado en su mayoría que sí ha cambiado su perspectiva, pero en PSOE y Sumar prácticamente todos aseguran que no.

Respecto a cuánto les preocupa la llegada de inmigrantes a España, la mayoría reconoce que sí les preocupa la cuestión. Un 35,8% dice mucho y un 23,5% bastante, mientras que un 29,3% apunta que les preocupa poco y 11,4% afirma que nada. Según el votante, los del PSOE y Sumar se decantan en su mayoría por el poco y nada, mientras que los del PP les preocupa mucho en un 57,9% y los de Vox en un 84,9%.

Otra de las preguntas realizadas a los encuestados es qué partido político prefieren para gestionar la inmigración en España. Aquí se impone el PP con un 39,3% seguido por el PSOE con un 36,8%. Distanciados de ellos, un 14,9% prefiere a Vox mientras que un 7,5% opta por Sumar.

Por último, hay división a la hora de considerar positiva o negativa la inmigración en España. Levemente un 51,6% la califica negativamente frente al 48,3% que la considera positiva. Por partidos, la izquierda en su práctica totalidad la ve positiva mientras que la derecha la ve negativa. Eso sí, hay un 9,2% del PP que sí la considera positiva.

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