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Un mes y medio de crisis migratoria en Ceuta: las imágenes más impactantes
¿Por qué es importante? Desde entonces la entrada masiva de finales de julio, su impacto se observa en cada rincón de la ciudad autónoma, cuyas calles y playas se han convertido en campamentos improvisados. DESLIZA PARA VER LAS IMÁGENES.
Cientos de miles de migrantes entraban en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, dejando imágenes enternecedoras como la de dos militares abrazando a un pequeño recién llegado desde Marruecos, pero también crudas como los hacinamientos de migrantes que duermen donde pueden en las calles o construyen chabolas en las playas.
Estas son solo algunas de las imágenes que han dejado los más de 50 días de crisis migratoria que vive la ciudad autónoma, en los que el hartazgo en la población es cada vez mayor, así como la desesperación de cientos de migrantes.
Desde el primer momento, hace ya un mes y medio, laSexta se trasladó a la ciudad para contar lo que pasa en sus calles. En estas se repiten las imágenes de migrantes que tratan de rehacer su vida, pero también las colas que deben hacer para recibir algo de comida por parte de la Cruz Roja, o las esperas entre esperanzas de poder conseguir una plaza en algún campamento.
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