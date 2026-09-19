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Un mes y medio de crisis migratoria en Ceuta: las imágenes más impactantes

¿Por qué es importante? Desde entonces la entrada masiva de finales de julio, su impacto se observa en cada rincón de la ciudad autónoma, cuyas calles y playas se han convertido en campamentos improvisados. DESLIZA PARA VER LAS IMÁGENES.

Cientos de miles de migrantes entraban en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio, dejando imágenes enternecedoras como la de dos militares abrazando a un pequeño recién llegado desde Marruecos, pero también crudas como los hacinamientos de migrantes que duermen donde pueden en las calles o construyen chabolas en las playas.

Militares españoles en la orilla frente a un grupo de migrantes recién llegados a nado a Ceuta. Militares españoles en la orilla frente a un grupo de migrantes recién llegados a nado a Ceuta. laSexta

Dos militares españoles abrazan a un menor recién llegado a Ceuta desde Marruecos. Dos militares españoles abrazan a un menor recién llegado a Ceuta desde Marruecos.Juanjo Cuéllar - laSexta

Cientos de migrantes llegan a una playa en Ceuta, ya repleta de flotadores de los anteriores. Cientos de migrantes llegan a una playa en Ceuta, ya repleta de flotadores de los anteriores. Juanjo Cuéllar - laSexta

Estas son solo algunas de las imágenes que han dejado los más de 50 días de crisis migratoria que vive la ciudad autónoma, en los que el hartazgo en la población es cada vez mayor, así como la desesperación de cientos de migrantes.

Largas colas de migrantes para recibir comida en Ceuta. Largas colas de migrantes para recibir comida en Ceuta. Juanjo Cuéllar - laSexta

Playa ceutí repleta de chabolas construidas por migrantes. Playa ceutí repleta de chabolas construidas por migrantes.Juanjo Cuéllar - laSexta

Campamento improvisado por migrantes en una playa de Ceuta. Campamento improvisado por migrantes en una playa de Ceuta. Yerma Ruano - laSexta

Desde el primer momento, hace ya un mes y medio, laSexta se trasladó a la ciudad para contar lo que pasa en sus calles. En estas se repiten las imágenes de migrantes que tratan de rehacer su vida, pero también las colas que deben hacer para recibir algo de comida por parte de la Cruz Roja, o las esperas entre esperanzas de poder conseguir una plaza en algún campamento.

Un migrante duerme en una bañera en un campamento improvisado en Ceuta. Un migrante duerme en una bañera en un campamento improvisado en Ceuta.Juanjo Cuéllar - laSexta

Decenas de migrantes aguardan ser trasladados desde playa Benítez al nuevo campamento habilitado por el Gobierno en Ceuta. Decenas de migrantes aguardan ser trasladados desde playa Benítez al nuevo campamento habilitado por el Gobierno en Ceuta. Yerma Ruano - laSexta

Un grupo de migrantes se agarra durante el traslado a uno de los espacios habilitados por el Gobierno en Ceuta. Un grupo de migrantes se agarra durante el traslado a uno de los espacios habilitados por el Gobierno en Ceuta.Yerma Ruano - laSexta

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