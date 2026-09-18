¿Quién dio la orden de compra?, ¿cuánto sabía Feijóo? Las incógnitas que aún no han despejado del ático de Ayuso

Los detalles Tras meses de versiones contradictorias y la publicación este jueves de una memoria sobre la compra del ático de lujo de Ayuso, son muchas las dudas que desde el gobierno madrileño siguen sin responder. La princioal: ¿quién ordenó la compra y marcó las características?.

El gobierno de Ayuso ha publicado una memoria sobre la compra del ático de lujo por parte de la Comunidad de Madrid, una vivienda de 6,3 millones de euros pagados por los madrileños, que ahora ya dicen que podía alojar a la presidenta "ocasionalmente".

Sin embargo, esa documento de 224 páginas deja aún muchas respuestas sin responder después de meses en los que además, el equipo de Ayuso se ha enredado en versiones contradictorias. El documento lo ha realizado Planifica Madrid, la empresa pública que hace la compra y arranca con un acuerdo de confidencialidad que la inmobiliaria le propone a la vendedora. Prueba ya del secretismo con el que se quería llevar a cabo una operación que debía ser pública y fiscalizada.

Siete meses después de la compra no se desvela quién ni por qué la ordenó. Tampoco justifican quién marcó las características del inmueble ni a qué necesidades específicas respondía. ¿Por qué un ático y no un piso? ¿Por qué 485 metros cuadrados? ¿Por qué debía tener terraza? ¿Por qué se elige el barrio de Chamberí y en concreto esa calle cercana a la vivienda de la madre de la presidenta?

En la memoria se señala que el gobierno autonómico necesita un "inmueble institucional" destinado a lugar de trabajo, un área de descanso y "alojamiento ocasional" para las autoridades de visita oficial o "a las propias autoridades de la Comunidad de Madrid", lo que le otorga potestad a Ayuso para usarlo. Reconocen por fin, a pesar de haberlo negado en múltiples ocasiones, que Ayuso podría hacer uso de él.

Las explicaciones oficiales sobre la orden de compra van desde la propia Planifica Madrid, que "rastrea" inmuebles que puedan incluirse en el patrimonio regional, hasta la Consejería de Presidencia. En la memoria, los nombres que firman los contratos están tapados. El Gobierno de Ayuso sí se vio obligado a reconocer, después de que ella dijera que no sabía nada del inmueble, que la presidenta lo había llegado a visitar.

El documento tampoco aclara las cuentas de Planifica Madrid para la compra, cuándo fue el asiento contable registrado y de dónde salen los fondos.

Después, Planifica Madrid alquila el ático al Gobierno de Ayuso por 3.000 euros mensuales y un periodo de al menos diez años. Un contrato de alquiler que se efectúa un día antes de que El País destape la información, pero después, la Comunidad de Madrid da marcha atrás e intenta la venta del inmueble con una subasta que este jueves se ha conocido ha quedado desierta. ¿Qué pasará ahora con ese ático de lujo? La Comunidad de Madrid asegura que seguirán intentando su venta.

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