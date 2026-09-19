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De Galicia a Francia

Juan Carlos I participa en la Regata de Sanxenxo y viaja a París para recoger un premio literario con una dotación de 5.000 euros

El rey emérito aterrizó en Galicia en miércoles y tras disfrutar de unos días en el norte, este sábado viaja a Francia para recoger el premio, antes de volver a Abu Dabi.

Juan Carlos I
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Juan Carlos I aterrizó en Vigo el miércoles para participar en la Regata que lleva su nombre. Pese a que últimamente no había podido hacerlo por temas de salud, este año sí que ha asistido con 'El Bribón', que va líder en la Regata.

"Ha hecho los planes de siempre. Cuando el rey viene a España, va a ver a su amigo Pedro Campos, come en restaurantes, ha visto a su hija Elena y ha estado también con su hermana Margarita", ha indicado el reportero de La Roca Álex Loya.

Sin embargo, el rey emérito no va a estar en la entrega de premios de la copa de Sanxenxo, ya que este sábado viaja a París para recoger un premio literario antes de volver a Abu Dabi, el segundo que recibe en Francia. Se trata de un premio que tiene una dotación económica de 5.000 euros.

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