La jueza propone juzgar al agitador Vito Quiles por colarse en nueve trenes de Renfe

Los detalles La jueza de Alicante considera que los hechos pueden ser "constitutivos de un delito de estafa castigado con pena privativa de libertad no superior a 9 años de prisión", por lo que se sigue el trámite del procedimiento abreviado. Al ser la estafa superior a 400 euros, en principio, la posible pena sería de 6 meses a 3 años de cárcel según el artículo 248 del Código Penal.

La jueza Amparo Rubio ha decidido procesar al agitador ultra Vito Quiles por un delito de estafa, al haber viajado sin el billete adecuado en nueve ocasiones, causando un perjuicio económico a Renfe de 871,65 euros. Quiles compraba billetes para destinos más cercanos al verdadero, pagando menos de lo que correspondía. Según el auto, estos actos podrían constituir un delito de estafa con una pena máxima de nueve años de cárcel, aunque la pena más probable, al ser la estafa superior a 400 euros, oscilaría entre seis meses y tres años de prisión, según el Código Penal.

La juez ha decidido procesar al agitador ultra Vito Quiles por un delito de estafa tras destaparse que se habría colado en varios viajes de tren. Por ello, podría enfrentarse a una pena máxima de nueve años de cárcel.

La magistrada ha cifrado en 871,65 euros el perjuicio económico que habría sufrido Renfe. Además, señala la jueza de Alicante, Amparo Rubio, en un auto al que ha tenido acceso laSexta, que los hechos pueden ser "constitutivos de un delito de estafa castigado con pena privativa de libertad no superior a 9 años de prisión", por lo que se sigue el trámite del procedimiento abreviado. Al ser la estafa superior a 400 euros, en principio, la posible pena sería de 6 meses a 3 años de cárcel según el artículo 248 del Código Penal.

Se trata del auto con el que la jueza Amparo Rubio da por finalizada la instrucción y, así, propone juzgar al ultra Vito Quiles por haber viajado sin el billete correspondiente hasta en nueve ocasiones.

"De las diligencias de investigación indiciariamente resulta que el denunciado D. Vitto Zoppellari Quiles realizó los desplazamientos en tren, que a continuación se dirán, abonando el importe correspondiente a un destino que no era el que finalmente usó", explica el escrito. Hay que recordar que el agitador hizo trampas. Es decir, compraba un billete con un dentino más cercano al verdadero, para pagar menos.

O en palabras de la jueza de Alicante: "Siendo el importe pagado inferior al que le correspondería por el trayecto efectuado realmente". Acto seguido, pasa a identificar y fechar cada uno de los trayectos en los que Vito Quiles habría estafado a Renfe.

Tren 5063. Viaje del 11/08/25. Alicante - Chamartín, abonado solo hasta Albacete Los Llanos.

Tren 5382. Viaje del 23/07/25. Alicante - Chamartín, abonado solo hasta Cuenca-Fdo Zóbel.

Tren 5203. Viaje del 22/06/25 Alicante- Chamartín, abonado solo hasta Albatece-Los Llanos.

Tren 3143. Viaje del 11/06/25 Madrid – Barcelona, abonado solo hasta Calatayud.

Tren 4364. Viaje del 09/06/26 Ourense - Chamartín, abonado solo hasta Zamora.

Tren 5183. Viaje del 21/04/25. Alicante - Chamartín, abonado solo hasta AlbateceLos Llanos.

Tren 5890. Viaje del 16/04/25. Madrid – Valencia, abonado solo hastas Cuenca-Fdo Zóbel.

Tren 5183. Viaje del 23/03/25 Alicante - Chamartín, abonado solo hasta AlbaceteLos Llanos.

Tren 5192. Viaje del 20/12/24 Alicante – Chamartín, abonado solo hasta Cuenca-Fdo Zóbel.

Con ello, la estafa ascendería a 471,65 euros. El importe total pagado por estos viajes fue de 308,80 euros, cuando lo que correspondía pagar hasta el destino final realmente efectuado seria de 780,45 euros.

Resulta una diferencia de 471,65 euros que reclama la parte denunciante. Además de esta cifra, la ha pedido por la utilización de los servicios Executive sin título habilitante la suma de 400 euros. Lo que hace un total 871,65 euros por perjuicio económico directo.

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