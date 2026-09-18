Antonio Maestre, sobre el victimismo de Ayuso por el ático: "Esta rueda de prensa improvisada da muestras de que está un poco fuera de sí"

El periodista, además, ha recordado el lapsus de la presidenta madrileña al asegurar que "se paga todo con su dinero público".

Más Vale Tarde abordaba este viernes las 'no explicaciones' que ha realizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre el ático que compró la empresa pública del gobierno de la región.

Lo ha hecho en un ejercicio de victimismo ante la prensa —a la que, por cierto, no ha dudado en regañar— y en el que ha tenido "un lapsus". En concreto, tal y como recuerda el periodista Antonio Maestre, ha sido cuando ha dicho que "se paga todo con su dinero público". Algo que ha hecho apuntar que "a veces los lapsus son reconocimientos inconscientes de la realidad".

Por otro lado, Maestre ha explicado que ha habido otra cuestión que le "ha llamado la atención". Y es que considera a la baronesa 'popular' "un personaje que ha aguantado muchísimas circunstancias que otro no hubiese podido aguantar por el ecosistema mediático en el que se envuelve, pero sobre todo es que esta rueda de prensa improvisada da muestras del nerviosismo y que está un poco fuera de sí".

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