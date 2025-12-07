"Algún bomboncito del año pasado ya no puede ser": la subida de precios acaba con los 'caprichos' de la cesta de la compra

¿En qué te afecta? Productos como las gulas, los postres e incluso las cervezas han desaparecido de las cestas ante unos precios que, de cara a Navidad, han aumentado un 5%.

La subida de precios ha puesto fin a los pequeños placeres como bombones, chocolates y gulas, ya que el aumento en el coste de la cesta de la compra obliga a priorizar los alimentos básicos. Con un incremento del 5% en los precios de Navidad, muchas personas han dejado de lado caprichos como helados y cerveza, optando por el agua. Los huevos, por ejemplo, cuestan casi cuatro euros por media docena, lo que refleja la situación. El 75% de los consumidores buscan ofertas y comparan precios, priorizando lo esencial. En tiendas, se nota que los clientes eligen productos más económicos para ajustarse al presupuesto.

Se acabaron los 'caprichos'. Se acabaron los bombones, el chocolate o las gulas. Se acabaron esos pequeños placeres que alguno que otro ha comprado en más de una ocasión, y de muchas más, en el supermercado. El motivo, la subida de precios. El aumento del coste en la cesta de la compra que hace que los bolsillos lleguen para lo que han de llegar y para nada o para poco más.

Y es que ya no se puede. No porque no se antojen, sino porque pesa demasiado el gastarse un dinero que hace falta para la comida del día a día... y para una Navidad en la que los precios han subido un 5%.

"Caprichos, ninguno. Ninguno, ninguno. Algún bomboncito de esos del año pasado ya no puede ser", ha expresado una ciudadana ante la subida de precios.

Ni helados, ni postres... y ya casi ni cerveza, como cuenta una mujer: "He dejado de comprar, ahora bebemos agua".

Porque todo ha subido. Porque los huevos, como afirman, "están más caros": "Media docena, casi cuatro euros. Qué barbaridad... pero los compro, claro".

Es ya cuestión de supervivencia. El 75% miran bien las ofertas a la hora de comprar, y tres de cada cinco personas comparan precios en distintos comercios. Son los mismos que priorizan los alimentos básicos para pagar lo menos posible.

Y lo están notando tanto en los colmados como en los ultramarinos, como dice una empleada: "El último año se ha notado bastante. Si hay algún producto que cuesta un poco menos la gente en vez de comprar algo más caro compra dos cosas que le hacen más falta".

Es una operación matemática. Cuanto más caro, menos se compra. Cuanto más hay que gastar, menos alegría y menos caprichos: "Unos quesos de Asturias, berberechos, mejillones... Estos platos son caseros, caseros. Coges una lata y te cuesta siete euros. Y un huevo frito o yo qué sé, has comido algo rico".

