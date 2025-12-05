Vox aprieta al PP de Guardiola en Extremadura con dardos cruzados entre Feijóo y Abascal

¿Qué están diciendo? Abascal ha planteado que el PP cambie de candidata en las elecciones de Extremadura si María Guardiola "se empecina" en no pactar con Vox.

En el primer día de campaña para las elecciones de Extremadura, la tensión entre las derechas se intensifica. Santiago Abascal, líder de Vox, ha cuestionado la continuidad de María Guardiola como candidata del PP, sugiriendo que podría ser reemplazada si no logra acuerdos con Vox. Abascal acusa a Guardiola de incompetente y la culpa del adelanto electoral por no ceder a las políticas de Vox. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha respondido criticando a Vox por intentar influir en los resultados electorales. Las encuestas sugieren que Vox podría duplicar sus escaños, aumentando sus exigencias. Mientras tanto, los socialistas parecen quedar al margen, con una caída prevista en escaños según el CIS.

Solo ha habido un día de campaña oficial para las elecciones de Extremadura, y la tensión entre las derechas ya está disparada. Santiago Abascal ha dejado claro que, si de Vox depende, María Guardiola podría no repetir como presidenta de la Junta de Extremadura. Un planteamiento que no ha gustado ni a la candidata ni a Alberto Núñez Feijóo, y a lo que no han dudado en responder.

El líder de Vox ha pedido este viernes la cabeza de Guardiola a la hora de pactar. "Si la señora Guardiola cuando lleguen las elecciones no es capaz de alcanzar un acuerdo, pues quizá tienen que plantearse poner a otra persona. Otro candidato u otra candidata", ha declarado en Cáceres.

Para Abascal, ella es la culpable del adelanto electoral por no haberse plegado a las políticas de Vox. La ha calificado de incompetente y ha asegurado que no tiene "cintura suficiente como para saber que si no tiene mayoría absoluta tiene que negociar con otra fuerza política".

"Si Guardiola se empecina, quizá el PP tenga que cambiar de candidato", ha comentado por la mañana.

Sus comentarios no han sentado muy bien al Partido Popular y Feijóo se ha dirigido a Abascal. En un acto en Pinafranqueado (Cáceres), ha dicho que "hay partidos políticos que pierden, que nunca han ganado pero creen que tiene la autoridad para impedir que las urnas que han hablado no puedan llevar para adelante los resultados electorales".

El líder del PP se ha dirigido de esta manera al partido que, probablemente, vuelva a tener la llave para facilitar un gobierno popular. Según las encuestas, Vox podría hasta duplicar su número de escaños. De ahí sus exigencias y el choque frontal con los populares.

"La Irene Montero de Extremadura"

Sin embargo, esa dependencia tampoco ha achantado a Guardiola. "Igual me tienen un poquito de miedo Abascal y los señoros de Vox", ha deslizado. La presidenta de Extremadura ha criticado el "tufo machista" de Abascal y ha subrayado que "yo no me empecino en nada".

Ante el insulto, el líder de ultraderecha ha definido a Guardiola como "la Irene Montero de Extremadura" y ha instado al electorado de la popular a votar a "alguien con valores y con sentido común". "¿Qué tiene que ver esto con el machismo?", se ha preguntado Abascal. "En cuanto dices algo, ya eres machista... la señora Guardiola es la Irene Montero de Extremadura", ha agregado.

También ha respondido a Feijóo a quien ha pedido que "no se preocupe porque, después de que se abran las urnas, lo va a conocer muy bien", pues "tendrán que negociar con él, una persona de valores que no va a vender los votos de Vox".

Por otro lado, se encuentran los socialistas, que parecen estar fuera de la pugna electoral. El CIS estima que caerá hasta en nueve escaños. Con estas previsiones, probablemente los dardos prelectorales seguirán volando entre los partidos de la derecha.

