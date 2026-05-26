Miguel Ángel Campos señala cuál es el flanco de mayor debilidad en la defensa de Zapatero: "Explicar los pagos"

"El entorno del expresidente le ha hecho llegar al juez que va a responder a las preguntas y, por tanto, va a necesitar tiempo para ofrecer las explicaciones adecuadas", revela el periodista después de saber que el juez ha fijado la declaración para los días 17 y 18 de junio.

Tras pedir la defensa del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, un aplazamiento en su declaración, prevista para el día 2 de junio, el juez Calama ha accedido y la ha pospuesto al 17 y 18 de junio.

Según explica en Al Rojo Vivo, el periodista de la Cadena SER, experto en Tribunales, Miguel Ángel Campos, "la Fiscalía Anticorrupción veía razonable que se diera también ese plazo y el juez ha accedido".

Además, lo divide en dos días, 17 y 18, porque "el entorno del expresidente le ha hecho llegar al juez que va a declarar, que va a responder a las preguntas y, por tanto, va a necesitar tiempo para ofrecer las explicaciones adecuadas", revela.

De lo que hemos sabido, el flanco de mayor debilidad para la defensa de Zapatero es "explicar los pagos, no solo de Análisis Relevante tanto a su empresa como a la empresa de sus hijas, como los pagos de Inteligencia Prospectiva, la empresa de los hermanos Amaro Chacón, que carece de actividad, pero que realizan pagos muy sustanciosos también a la empresa de las hijas de Zapatero", explica Campos.

La clave está por tanto, "en poder decir cuáles son los pagos". Y la clave de la instrucción judicial, añade, "es hallar al funcionario, autoridad pública ante el que hubiera intercedido, mediado o mejor dicho, presionado, José Luis Rodríguez Zapatero para ejercer esa influencia".

"Si no se apuntala el delito de tráfico de influencias, el resto del caso, con toda probabilidad, podría caerse porque serían simplemente negocios lícitos", concluye el periodista. En el vídeo podemos ver al completo su intervención.

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