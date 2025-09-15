El Govern de Mazón grabó parte de la reunión de CECOPI por la DANA, pero no se lo trasladó a la jueza

Los detalles En una de las imágenes de la reunión del pasado 29 de octubre que ha publicado este lunes 'elDiario.es', se observa un cámara uniformado con el chaleco rojo oficial de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE).

Días después de revelarse nuevas imágenes de la reunión en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) durante la DANA que asoló Valencia el 29 de octubre, se ha descubierto que podría haber más grabaciones. Según 'elDiario.es', no solo À Punt captó momentos del encuentro, sino también la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) a través de una productora subcontratada. Estas grabaciones muestran a Salomé Pradas, exconsellera de Interior, dando órdenes sobre el aviso a la población, contradiciendo su declaración judicial. La jueza Ruiz Tobarra ha solicitado estas grabaciones, ya que no consta documentación oficial de la reunión.

Días después de conocerse la existencia de nuevas imágenes de la reunión en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) la trágica tarde del 29 de octubre en la que una DANA asoló parte de la provincia de Valencia dejando hasta 229 víctimas mortales, este lunes se ha conocido que podría haber más. Según informa 'elDiario.es' no solo la televisión autonómica À Punt habría captado momentos del encuentro, sino también la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE) de la Generalitat a través de una productora subcontratada.

Así se puede comprobar en unas grabaciones en las que se puede ver un cámara uniformado con el chaleco rojo oficial del departamento. Tal y como explica el precitado medio, el trabajador habría grabado recursos de la reunión y algunas intervenciones anteriores de los Bomberos, así como la del todavía president Carlos Mazón.

Unas capturas que se suman a las publicadas por RTVE la semana pasada, mediante las cuales se comprobaba que la que era consellera de Interior, Salomé Pradas, mintió en su declaración ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la investigación. Y es que la ahora imputada sostuvo ante la magistrada que no tuvo potestad sobre el contenido del aviso a la población, siendo que en esas grabaciones se le escucha dar órdenes respecto a ello.

"Hay que especificarlo, metedlo en el texto, por favor, lo de @112 y lo de À Punt", insistía la exconsellera, mientras que en otro momento preguntaba si alguien tenía el teléfono de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Eso sí, añadía que no le apetecía llamarlo, pese a la gravedad de lo que sucedía

Precisamente, Ruiz Tobarra pidió una copia de esta grabación en un auto al que tuvo acceso laSexta y en el que también se dirigía a Á Punt al objeto de que, "en el plazo de una audiencia, manifieste si mantiene el ofrecimiento de aportación de grabaciones (...) de la cobertura de la DANA, y de manera específica, de la reunión del CECOPI".

De hecho, la magistrada ponía de relieve que no consta una documentación ni grabación o acta de la reunión del CECOPI de ese día en el procedimiento, a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias. En ese sentido, Irene Rodríguez, de la AVSRE, suscribió que no se disponía de la figura de secretario, por lo que no se levantaban actas ni se grababan sus sesiones, por lo que no hubo soporte documental. Un extremo que, ahora, queda desmentido.