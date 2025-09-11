Sin palabras y sin vergüenza, el descaro de Mazón para no responder por los audios que prueban que Pradas mintió

El contexto En las últimas horas ha terminado de caer el relato de la exconsellera. La grabación del CECOPI deja claro que sí que estaba tomando decisiones, y desmonta, por tanto, lo que dijo ante la jueza.

Las mentiras del Govern de Carlos Mazón sobre la gestión de la DANA continúan revelándose. Una grabación del CECOPI contradice la versión de Salomé Pradas ante la jueza. Mazón evita responder a la prensa, delegando en sus consellers. A pesar de sus declaraciones sobre los fallos, culpa a otros y no a la Generalitat. Maribel Vilaplana desmintió que Mazón estuviera en el Palau a las 18:00 horas, afirmando que salieron del restaurante a las 19:00. Pilar Bernabé critica su ausencia, pero Susana Camarero defiende que Mazón estaba informado. El PP, entretanto, le mantiene su apoyo.

Las mentiras del Govern de Carlos Mazón sobre la gestión de la DANA siguen saliendo a la luz. Este miércoles trascendía una grabación de la reunión del CECOPI que desmonta la versión que dio ante la jueza la que fuera su consellera, Salomé Pradas. Y el president, entretanto, sigue como si no fuera con él, evitando responder a las preguntas de la prensa.

Durante una intervención este jueves, el dirigente 'popular' ha aseverado en cambio que "todo lo que falló aquella tarde no puede volver a fallar". Sin embargo, si atendemos a sus declaraciones, la culpa es de todos menos de la Generalitat: "Ni siquiera se dio información de cosas que estaban pasando en ese momento", ha vuelto a esgrimir. Y para los medios de comunicación, él no tiene respuestas: en esta ocasión, directamente se ha remitido a sus consellers para cualquier pregunta.

Su silencio no es nuevo. Tras las explicaciones de la periodista que comió con él el día de tragedia, Maribel Vilaplana, que el pasado viernes rompió su silencio sobre la infame comida en 'El Ventorro' el día de la tragedia, el lunes Mazón también esquivaba las preguntas de los periodistas, con la excusa de "atender al conseller".

Este miércoles, la excusa fueron los alcaldes. Pero nada de explicar por qué él dijo que a las 18:00 horas del 29 de octubre estaba en el Palau de la Generalitat, mientras Vilaplana asegura que salieron del restaurante cerca de las 19:00 horas. "Nadie ha dado más explicaciones que yo, nadie", afirma sin embargo Mazón.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, le ha reprochado este jueves, en declaraciones a los medios, que "era la obligación del president de la Generalitat estar pendiente y atento, no estar hasta las 19:00 de la tarde en El Ventorro", pero en su Consell niegan la mayor: su vicepresidenta, Susana Camarero, ha sostenido que "a pesar de todo lo que se ha dicho, de las mentiras y los bulos", Mazón "estaba comunicado" e "informado".

Y para Génova, nada cambia en su apoyo al president: preguntada sobre el futuro de Mazón, la portavoz del PP en el Senado ha afirmado este mismo jueves que "no hay ninguna novedad" y que "sigue dedicado en cuerpo y alma a la reconstrucción". El viernes, de hecho, Mazón arrancará el curso político en Alicante y acudirá a arroparle el secretario general del partido, Miguel Tellado.