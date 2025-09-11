Ahora

Sin respuestas

Sin palabras y sin vergüenza, el descaro de Mazón para no responder por los audios que prueban que Pradas mintió

El contexto En las últimas horas ha terminado de caer el relato de la exconsellera. La grabación del CECOPI deja claro que sí que estaba tomando decisiones, y desmonta, por tanto, lo que dijo ante la jueza.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Las mentiras del Govern de Carlos Mazón sobre la gestión de la DANA siguen saliendo a la luz. Este miércoles trascendía una grabación de la reunión del CECOPI que desmonta la versión que dio ante la jueza la que fuera su consellera, Salomé Pradas. Y el president, entretanto, sigue como si no fuera con él, evitando responder a las preguntas de la prensa.

Durante una intervención este jueves, el dirigente 'popular' ha aseverado en cambio que "todo lo que falló aquella tarde no puede volver a fallar". Sin embargo, si atendemos a sus declaraciones, la culpa es de todos menos de la Generalitat: "Ni siquiera se dio información de cosas que estaban pasando en ese momento", ha vuelto a esgrimir. Y para los medios de comunicación, él no tiene respuestas: en esta ocasión, directamente se ha remitido a sus consellers para cualquier pregunta.

Su silencio no es nuevo. Tras las explicaciones de la periodista que comió con él el día de tragedia, Maribel Vilaplana, que el pasado viernes rompió su silencio sobre la infame comida en 'El Ventorro' el día de la tragedia, el lunes Mazón también esquivaba las preguntas de los periodistas, con la excusa de "atender al conseller".

Este miércoles, la excusa fueron los alcaldes. Pero nada de explicar por qué él dijo que a las 18:00 horas del 29 de octubre estaba en el Palau de la Generalitat, mientras Vilaplana asegura que salieron del restaurante cerca de las 19:00 horas. "Nadie ha dado más explicaciones que yo, nadie", afirma sin embargo Mazón.

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, le ha reprochado este jueves, en declaraciones a los medios, que "era la obligación del president de la Generalitat estar pendiente y atento, no estar hasta las 19:00 de la tarde en El Ventorro", pero en su Consell niegan la mayor: su vicepresidenta, Susana Camarero, ha sostenido que "a pesar de todo lo que se ha dicho, de las mentiras y los bulos", Mazón "estaba comunicado" e "informado".

Y para Génova, nada cambia en su apoyo al president: preguntada sobre el futuro de Mazón, la portavoz del PP en el Senado ha afirmado este mismo jueves que "no hay ninguna novedad" y que "sigue dedicado en cuerpo y alma a la reconstrucción". El viernes, de hecho, Mazón arrancará el curso político en Alicante y acudirá a arroparle el secretario general del partido, Miguel Tellado.

Las 6 de laSexta

  1. La inspectora de Hacienda que investigó al novio de Ayuso, ante la jueza: "Como tenía muchos beneficios, hizo facturas falsas"
  2. La jueza de la DANA llama a declarar a la vicepresidenta Susana Camarero como testigo
  3. El FBI pide la colaboración ciudadana para dar con el asesino del activista 'trumpista' Charlie Kirk
  4. La OTAN cree que varios drones rusos se dirigían a un aeropuerto de Polonia desde el que se envían armas a Ucrania
  5. Ángel Víctor Torres admite estar "molesto" por el 'no' a la reducción de la jornada laboral: "Que la ciudadanía saque sus conclusiones"
  6. El 84% de las chicas adolescentes de entre 12 y 16 años temen que se use su imagen para crear contenido sexual falso con IA