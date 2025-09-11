Ahora

Causa de la DANA

La jueza de la DANA llama a declarar a la vicepresidenta Susana Camarero como testigo

Los detalles La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, responde a la petición realizada por la acusación popular de Ciudadanos.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana CamareroLa vicepresidenta y portavoz del Consell, Susana CamareroAgencia EFE

La jueza que instruye la causa de la DANA de Valencia, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha citado a declarar a la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero.

También se acuerdan las testificales de Ignacio Grande Ballesteros, secretario autonómico de Familia y Servicios Sociales; y de Gregori Fayos Escriva, Sargento coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia.

Así se recoge en una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, en la que se responde a la petición realizada por la acusación popular de Ciudadanos. En dicha providencia, se establece que también declararán como testigos los comandantes de la UME Manuel Párraga Rodríguez y Salvador Ramón Blas.

En otro auto, la jueza vuelve a rechazar la declaración de Maribel Vilaplana, aunque acuerda incorporar a la causa su último comunicado, en el que cuenta su versión de la comida con Carlos Mazón en El Ventorro. Del mismo modo, vuelve a ofrecer al presidente de la Generalitat valenciana que declare voluntariamente.

Noticia en ampliación.

