La jueza de la DANA pide a RTVE una copia del vídeo de À Punt del CECOPI que prueba que Pradas mintió

La exconsellera de Justicia e Interior del Gobierno valenciano Salomé Pradas a su llegada a los juzgados de València para declarar como investigada en la causa judicial por la gestión de la dana.

La jueza que investiga la DANA, Nuria Ruiz Tobarra, requiere a Radio Televisión Española copia de la grabación emitida en fecha de 10 de septiembre de 2025, sobre la reunión del CECOPI del 29 de octubre de 2024.

En un auto al que ha tenido acceso laSexta, la titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja también se dirige a la dirección de A Punt al objeto de que, "en el plazo de una audiencia, manifieste si mantiene el ofrecimiento de aportación de grabaciones, (de audio o de imagen, o de ambas), de la cobertura de la DANA, y de manera específica, de la reunión del CECOPI que tuvo lugar el día 29 de octubre de 2024".

La resolución llega después de que este miércoles se hicieran públicas unas imágenes y audio durante la reunión del CECOPI del 29 de octubre de 2024 en el que la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, investigada en el procedimiento, aparece dando indicaciones acerca del mensaje ES-Alert que se envió a la población.

"Metedlo en el texto, por favor", ordenaba en uno de los mensajes, mientras que en otro preguntaba si alguien tenía el teléfono de Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar. "A mí no me apetece llamarlo", confesaba.

La jueza esgrime que, a día de hoy, no consta una documentación ni grabación o acta de la reunión del CECOPI de ese día en el procedimiento, a pesar de que fue requerida judicialmente a la Conselleria de Emergencias.

La jueza cree que se "justifica plenamente la inclusión en el procedimiento" de la grabación

Irene Rodríguez, de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), suscribió que no se disponía de la figura de secretario, por lo que no se levantaban actas ni se grababan sus sesiones, por lo que no hubo soporte documental.

Para la jueza, el es objeto de investigación el momento de remisión del ES-Alert, su contenido, el proceso de decisión y la posible participación en el proceso de otras personas que no ostentan la condición de investigados. Además, cree que la grabación contradice declaraciones prestadas en sede judicial y, al estar presentes periodistas, pudieron oír lo que finalmente quedó registrado.

"La gravedad de los hechos objeto de la investigación exige la aportación de las grabaciones emitidas, partiendo de que nos encontramos ante una investigación penal con un gravísimo resultado lesivo, la falta de documentación de la reunión del Cecopi, y la obtención de una grabación, no durante recesos o una vez finalizada, sino durante la misma esencia del proceso de decisión, lo que justifica plenamente la inclusión en el procedimiento", explica.