El Gobierno cierra el curso político con un nuevo decreto anticrisis aunque sin sacar adelante la senda de déficit

Sí, pero... El Ministerio de Hacienda insiste en que presentará los Presupuestos para 2027, a pesar de este mal inicio del camino parlamentario, y tomará como objetivo el déficit público del 1,8% del PIB.

El pleno extraordinario del Congreso concluyó con la aprobación de siete de las ocho medidas propuestas por el Gobierno, destacando el nuevo decreto anticrisis. La única medida pendiente es la senda de déficit para 2027-2029, rechazada por segunda vez, pero sin afectar la presentación de los Presupuestos Generales del Estado. Entre las medidas aprobadas, se incluye la jubilación parcial del personal laboral público y el decreto anticrisis que reduce el impuesto a hidrocarburos. Este decreto, apoyado por Junts y otros socios, busca mitigar el impacto de la guerra de Irán, aunque sin la rebaja del IVA a carburantes. laSexta te ofrece toda la actualidad.

El pleno del Congreso de carácter extraordinario celebrado este jueves ha puesto fin al curso político y, en él, el Gobierno ha logrado sacar adelante siete de las ocho medidas presentadas, entre las que se incluye el nuevo decreto anticrisis. La única que se queda pendiente para septiembre ha sido la senda de déficit para el período 2027-2029, que ha sido rechazada por la Cámara Baja por segunda vez.

Entre las medidas aprobadas están también la convalidación del decreto ley que permitirá la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas; la propuesta de reforma del Reglamento de la Cámara por la que rebaja los requisitos para tener grupo parlamentario propio; o la proposición de ley sobre el programa de cribado neonatal.

En lo que respecta a la senda de estabilidad, se trata del paso previo para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y ha sido tumbada con los votos en contra de Junts y la abstención de Podemos. Asimismo, ha recibido los votos negativos de la oposición (el PP y Vox).

El rechazo no tiene implicaciones prácticas, puesto que el Gobierno podrá presentar los Presupuestos de 2027 a la vuelta del verano. En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha insistido en su intención de presentar las cuentas este año, a pesar de este mal inicio del camino parlamentario.

Tomará como referencia el objetivo de déficit público del 1,8% del PIB que ya está acordado en el plan fiscal a medio plazo de España. Concretamente, ha planteado una senda de déficit para las administraciones públicas del 1,8% en 2027, el 1,6% en 2028 y el 1,5% en 2029.

Nuevo decreto anticrisis

Por otro lado, la Cámara Baja ha aprobado el nuevo decreto anticrisis con el apoyo de Junts y el resto de socios parlamentarios. En total, ha obtenido 175 síes, 140 abstenciones (entre las que se encuentra el PP) y 33 noes. Se trata de un segundo paquete de medidas para mitigar el impacto de la guerra de Irán, ya que algunas decayeron a final de junio.

Entre las medidas del nuevo paquete se incluye la reducción del impuesto especial a hidrocarburos, que supone una rebaja de 15 céntimos/litro, en julio; 10 céntimos, en agosto; y 5 céntimos, en septiembre.

Además, para agricultores, pescadores y transportistas, se mantiene el descuento equivalente a los 20 céntimos por litro. También se ha incluido una cláusula automática, de vuelta a los 20 céntimos por litro de apoyo, en caso de que el conflicto se recrudezca y la inflación de los carburantes vuelva a disparar.

Pese a este alivio fiscal, decae la rebaja del IVA al 10% de los carburantes que se había incluido en el primer paquete, en línea con las recomendaciones recibidas desde Bruselas.

El diputado de Junts, Josep Maria Cruset, ha reprochado al Gobierno que se prescinda de la rebaja del IVA a la electricidad en un momento de mayor consumo energético por el verano, al tiempo que ha denunciado que las que incluye son "insuficientes".

No obstante, el Gobierno ha asegurado que revisará cada mes, de manera constante, la evolución con respecto al IPC del año anterior, y en el caso de haber variaciones que indiquen que está por encima del 15%, se activarán nuevamente las reducciones tanto para electricidad como para gas en función de ese resultado.

Por otro lado, el paquete de medidas recoge la ampliación de la ayuda directa para la compra de fertilizantes para los agricultores con 165 millones adicionales a los 500 millones del primer plan anticrisis.

Asimismo, prohíbe el despido a las empresas beneficiarias de ayudas vinculadas al conflicto en Oriente Medio y ayudas condicionadas aplanes de movilidad sostenible para trabajadores.

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