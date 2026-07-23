Juanma Romero, sobre la queja de Ábalos por su vis a vis frustrado: "Marlaska no está para atender las quejas de un preso, por muy exministro que sea"

Ábalos ha escrito a Marlaska para denunciar que se cancelara el vis a vis con su pareja, después de que un perro la marcara. Juanma Romero considera que es una queja "ilógica" y que debería llevarla "por los conductos habituales de la prisión".

José Luis Ábalos ha escrito una carta al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la que se queja por que se cancelara el vis a vis con su pareja, Andrea de la Torre, en Soto del Real, después de que un perro la marcara, aunque no la cachearon.

El exministro considera que se trata de un trato "injusto y grave" y asegura que se trata de una represalia por la entrevista que había dado su hijo.

"El señor Ábalos no tiene por qué dirigirse al señor Marlaska, que en esta cuestión tendrá poco que decir", apunta Juan Fernández-Miranda, para el que Ábalos "está demostrando demasiada propensión a encontrar causas políticas en todo lo que le pasa".

Juanma Romero opina que la queja del exministro es "bastante ilógica" y que debería canalizarla "por los conductos habituales de la prisión". "El ministro Marlaska no está para atender las quejas de un preso, porque en el fondo no deja de ser un reo más, por mucho que haya sido exministro del Gobierno de España", sentencia.

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